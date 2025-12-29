icon search
mask
Brefs / International
Équateur : six personnes tuées lors d'une attaque armée dans une localité touristique

Six personnes, dont une fillette de deux ans, ont été tuées dimanche 28 décembre près d'une plage touristique du Sud-Ouest de l'Équateur au cours d'une attaque à l'arme à feu qui a également fait trois blessés, a annoncé la police.

>> Équateur : l'un des plus dangereux narcotrafiquant, "Fito", capturé

>> Équateur : 8 morts et 3 blessés dans une fusillade devant une boîte de nuit

>> Équateur : au moins 17 morts lors d'affrontements entre prisonniers

La fusillade s'est produite à Puerto Lopez, dans la province de Manabi, une destination populaire pour l'observation des baleines, au milieu d'une vague de violences ce week-end qui a fait neuf morts au total dans cette ville, selon la presse locale. Pendant l'attaque sur la promenade de Puerto Lopez, "six personnes ont été tuées et trois autres blessées", a déclaré dimanche 28 décembre aux médias le colonel William Acurio, le commandant de la police dans la région. Parmi les morts, il y a une fillette "âgée d'environ deux ans", a-t-il ajouté. L'Équateur, situé entre les deux principaux exportateurs mondiaux de cocaïne, la Colombie et le Pérou, a connu une recrudescence de la violence due aux luttes entre gangs criminels liés aux cartels mexicains et colombiens.

AFP/VNA/CVN

#Équateur #attaque #arme à feu

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top