Équateur : six personnes tuées lors d'une attaque armée dans une localité touristique

>> Équateur : l'un des plus dangereux narcotrafiquant, "Fito", capturé

>> Équateur : 8 morts et 3 blessés dans une fusillade devant une boîte de nuit

>> Équateur : au moins 17 morts lors d'affrontements entre prisonniers

La fusillade s'est produite à Puerto Lopez, dans la province de Manabi, une destination populaire pour l'observation des baleines, au milieu d'une vague de violences ce week-end qui a fait neuf morts au total dans cette ville, selon la presse locale. Pendant l'attaque sur la promenade de Puerto Lopez, "six personnes ont été tuées et trois autres blessées", a déclaré dimanche 28 décembre aux médias le colonel William Acurio, le commandant de la police dans la région. Parmi les morts, il y a une fillette "âgée d'environ deux ans", a-t-il ajouté. L'Équateur, situé entre les deux principaux exportateurs mondiaux de cocaïne, la Colombie et le Pérou, a connu une recrudescence de la violence due aux luttes entre gangs criminels liés aux cartels mexicains et colombiens.

AFP/VNA/CVN