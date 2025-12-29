icon search
mask
Brefs / International
Afrique du Sud : trois morts après l'effondrement d'un bâtiment à Soweto

Trois personnes, dont un enfant, ont été tuées très tôt dimanche matin 28 décembre après qu'un bâtiment s'est effondré à Soweto, un quartier de la métropole sud-africaine de Johannesburg, selon les autorités locales.

>> Rome : effondrement d'une tour médiévale en travaux, un ouvrier piégé

>> Maroc : 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles

>> Égypte : huit morts lors de l'effondrement d'un immeuble

Les Services de gestion des urgences de Johannesburg (Johannesburg Emergency Management Services, JEMS) ont indiqué qu'ils avaient reçu un appel d'urgence peu après 03h00 heure locale (01h00 GMT). Au moment de l'effondrement, six personnes se trouvaient à l'intérieur de la structure, dont trois ont été piégées sous les décombres. Un bébé âgé d'un an et deux femmes ont succombé ultérieurement à leurs blessures. Les trois occupants restants ont été transportés à l'hôpital et leur état de santé n'a pas encore été révélé, d'après les JEMS.  Les autorités ont ouvert une enquête sur la cause de l'effondrement. Les responsables des urgences ont exhorté les habitants à signaler les failles visibles, les mouvements des murs et les bâtiments qui ne sont plus sûrs avant qu'une tragédie ne survienne. 

Xinhua/VNA/CVN

#Afrique du Sud #effondrement #bâtiment

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top