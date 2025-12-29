Afrique du Sud : trois morts après l'effondrement d'un bâtiment à Soweto

Les Services de gestion des urgences de Johannesburg (Johannesburg Emergency Management Services, JEMS) ont indiqué qu'ils avaient reçu un appel d'urgence peu après 03h00 heure locale (01h00 GMT). Au moment de l'effondrement, six personnes se trouvaient à l'intérieur de la structure, dont trois ont été piégées sous les décombres. Un bébé âgé d'un an et deux femmes ont succombé ultérieurement à leurs blessures. Les trois occupants restants ont été transportés à l'hôpital et leur état de santé n'a pas encore été révélé, d'après les JEMS. Les autorités ont ouvert une enquête sur la cause de l'effondrement. Les responsables des urgences ont exhorté les habitants à signaler les failles visibles, les mouvements des murs et les bâtiments qui ne sont plus sûrs avant qu'une tragédie ne survienne.

Xinhua/VNA/CVN