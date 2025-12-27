icon search
Sénégal : sept morts dans un accident de la route au Centre

Sept personnes ont été tuées et quatorze autres blessées vendredi 26 décembre dans un accident de la route sur l'axe Diourbel-Gossas, au Centre du Sénégal, rapporte le quotidien national Le Soleil.

L'accident s'est produit à hauteur de la localité de Darou Salam Ténéfoul, dans le département de Gossas, précise la même source. L'accident est dû à une collision entre deux véhicules de transport en commun, un minicar reliant Kaolack à Diourbel et un minibus en provenance de Dakar et à destination de la région de Kaffrine, selon Le Soleil. Les sapeurs-pompiers, alertés par des témoins, ainsi que les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Diourbel, sont intervenus sur les lieux, indique le journal.

APS/VNA/CVN

