Sénégal : sept morts dans un accident de la route au Centre

L'accident s'est produit à hauteur de la localité de Darou Salam Ténéfoul, dans le département de Gossas, précise la même source. L'accident est dû à une collision entre deux véhicules de transport en commun, un minicar reliant Kaolack à Diourbel et un minibus en provenance de Dakar et à destination de la région de Kaffrine, selon Le Soleil. Les sapeurs-pompiers, alertés par des témoins, ainsi que les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Diourbel, sont intervenus sur les lieux, indique le journal.

APS/VNA/CVN