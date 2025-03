La remédiation aux conséquences de la guerre contribue à renforcer des liens Vietnam - États-Unis

Dans l'après-midi du 20 mars, lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, en réponse aux questions sur la poursuite par les États-Unis du programme de remédiation aux conséquences de la guerre au Vietnam, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré que cette coopération est considérée comme une base fondamentale des relations entre le Vietnam et les États-Unis. Cette collaboration apporte une contribution importante au processus de réconciliation, de guérison et d’instauration de la confiance entre les deux pays, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de coopération dans d'autres domaines clés.

"Nous savons que plusieurs projets de coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans ce domaine continuent d’être mis en œuvre ou relancés, dont des projets de déminage des bombes et munitions explosives laissées par la guerre et de décontamination de l’aéroport de Biên Hoà", a précisé Pham Thu Hang.

Elle a souligné que la poursuite efficace et concrète de ces projets contribuera de manière significative au renforcement du partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable entre les deux pays.

Concernant la politique tarifaire américaine, Pham Thu Hang a affirmé que la position du Vietnam concernant la nouvelle politique tarifaire de l'administration du président Donald Trump avait déjà été clairement exprimée le 13 février dernier. Sur la base du partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis, le Vietnam a collaboré et collabore étroitement avec les États-Unis afin de maintenir la dynamique positive des accords commerciaux bilatéraux.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné qu’à l’avenir, le Vietnam est prêt à échanger et à travailler de manière constructive et coopérative avec les États-Unis afin de partager des informations, renforcer la compréhension mutuelle et lever les obstacles existants, dans le but de promouvoir un développement économique bilatéral stable et durable, répondant aux intérêts des deux parties.

