Le chef de l’État reçoit l'ambassadeur de la République dominicaine au Vietnam

Le président Luong Cuong a chaleureusement félicité l'ambassadeur Jaime Francisco Rodriguez pour la réussite de son mandat, mettant en lumière sa contribution significative au renforcement et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et la République dominicaine.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a exprimé sa profonde admiration pour les progrès remarquables accomplis par le Vietnam, qu'il considère comme un modèle de développement inspirant pour la République dominicaine. Il a souligné que le gouvernement et le peuple dominicains nourrissaient une affection particulière pour le Vietnam et ses habitants et qu'ils continueraient à apporter leur soutien indéfectible au pays sur les scènes multilatérales.

Il a également affirmé que, quel que soit son rôle futur, il resterait résolument engagé à consolider l'amitié et la coopération entre les deux nations, en particulier à l'approche de 2025 qui marquera le 20e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Le président Luong Cuong a réaffirmé la volonté du Vietnam de développer des relations de coopération globales et mutuellement bénéfiques avec la République dominicaine, dans un esprit de partage et d'intérêt commun, contribuant ainsi à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans les deux régions.

Il a proposé aux deux parties de poursuivre et d'intensifier leur coopération, en mettant en œuvre les accords signés lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a souligné que, malgré une croissance des échanges commerciaux entre les deux nations ces dernières années, le potentiel reste largement inexploité. Il a donc lancé un appel à une coopération renforcée dans les domaines économique, commercial et de l'investissement, afin de stimuler les échanges et de favoriser une croissance mutuellement bénéfique.

VNA/CVN