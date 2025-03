Le PM reçoit le ministre hongrois des AE et du Commerce extérieur

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a reçu mercredi 19 mars à Hanoï le ministre hongrois des Affaires étrangères (AE) et du Commerce extérieur Péter Szijjártó venant pour une visite de courtoisie, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam les 18 et 19 mars.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement des relations avec la Hongrie, premier partenaire global du Vietnam en Europe centrale et orientale. Il a demandé aux deux parties de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau. À cette occasion, il a invité le Premier ministre hongrois Orban Viktor à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.

Coopération multiforme

Le ministre Szijjártó Péter a affirmé que la Hongrie souhaitait promouvoir davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec le Vietnam, principal partenaire important de la Hongrie en Asie du Sud-Est.

Le chef du gouvernement vietnamien s’est réjoui de voir que les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays continuaient de croître positivement ; s'est félicité du fait que les deux parties se coordonnaient étroitement pour se préparer à la 10e session du Comité mixte Vietnam - Hongrie sur la coopération économique à Hanoï en 2025, après une interruption depuis 2019.

Pham Minh Chinh a également discuté avec le ministre Szijjártó Péter de mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, de la mécanique, de l'électronique, du tourisme, du travail, de la connexion ferroviaire entre les deux régions de l'Asie du Sud-Est - Europe centrale et orientale... Il a souhaité que la Hongrie soutienne le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité dans le domaine de l'exploitation des centrales nucléaires, le domaine fort de la Hongrie.

Les deux parties ont convenu de revoir le cadre juridique de la coopération bilatérale et de négocier et de signer prochainement un accord sur l'accueil des citoyens et un autre sur la coopération dans le domaine du travail.

Szijjártó Péter a affirmé que la Hongrie était prête à coopérer et à aider à former un mille d’experts vietnamiens en exploitation de centrales nucléaires et considérait cela comme un domaine stratégique de coopération entre les deux pays.

Pham Minh Chinh et Szijjártó Péter ont convenu que les deux pays devraient accroître les rencontres, les échanges et la coopération dans les forums multilatéraux et que les différends devraient être résolus par des moyens pacifiques sur la base du droit international, dans l’intérêt de tous les peuples.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Hongrie, en tant que membre de l'UE, d'aider à mobiliser les autres pays pour ratifier prochainement l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et encourager l'UE à lever prochainement le carton jaune imposé pour les produits aquatiques vietnamiens exportés.

En ce qui concerne la communauté vietnamienne en Hongrie, le ministre Szijjártó Péter l’a hautement apprécié pour sa diligence, son intelligence et sa bonne intégration dans le pays d'accueil, apportant des contributions positives à l'amitié et à la coopération Vietnam - Hongrie.

