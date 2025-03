Le président Luong Cuong reçoit l'ancien ambassadeur spécial Vietnam - Japon

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, il a hautement apprécié et exprimé sa sincère gratitude pour les contributions actives et inlassables de Sugi Ryotaro à l'amitié entre le Vietnam et le Japon depuis près de 40 années.

Il a souligné le développement fructueux de la coopération bilatérale depuis plus d’un an de mise en œuvre du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

De son côté, Sugi Ryotaro a déclaré qu'il avait toujours des sentiments très particuliers pour le Vietnam et son peuple et qu'il s'efforçait continuellement de renforcer les relations d’amitié entre les deux nations.

Il a informé le président Luong Cuong des programmes et projets visant à soutenir les Vietnamiens dans les zones montagneuses, reculées et défavorisées, notamment le projet de construction et de réparation de dortoirs pour une école primaire et secondaire dans la province de Yên Bai. En outre, il apporte son soutien à l'Hôpital général de Nghia Lô dans la mise en place de programmes d'examen et de dépistage gratuits pour les personnes issues des minorités ethniques et vivant dans les zones montagneuses, notamment celles atteintes de maladies du foie.

Photo : VNA/CVN

L'ancien ambassadeur spécial Vietnam - Japon a également proposé la création d'un orchestre pour les enfants malvoyants à l'école Nguyên Dinh Chiêu, un établissement qu'il soutient depuis 30 ans, animé par son amour pour les enfants. Par ailleurs, il a exprimé son souhait de contribuer davantage à la promotion des échanges culturels et touristiques entre le Vietnam et le Japon.

Exprimant son émotion face aux nobles sentiments et aux soutiens constants de Sugi Ryotaro envers le Vietnam en général et les enfants vietnamiens en particulier, le président Luong Cuong a affirmé que l'État vietnamien continuerait à l’accompagner et à lui offrir des conditions favorables pour la mise en œuvre de ses programmes et projets humanitaires au Vietnam.

Il a hautement apprécié les initiatives de Sugi Ryotaro, notamment celles visant à protéger la santé publique dans les zones reculées et à promouvoir le tourisme au Vietnam dans son pays. Il a également exprimé son émotion et sa profonde gratitude pour la générosité de Sugi Ryotaro envers les activités de soutien humanitaire au Vietnam.

Enfin, le président Luong Cuong a exprimé son souhait que, dans les années à venir, Sugi Ryotaro continue à contribuer à la promotion du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon, à renforcer les programmes d’échanges culturels traditionnels et contemporains entre les deux pays et à promouvoir l'image du Japon au Vietnam, approfondissant ainsi la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et japonais.

VNA/CVN