Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung en visite de travail à Shenzhen

Photo : VNA/CVN

Nguyên Chi Dung a rencontré Tao Yongxin, maire adjoint permanent de la ville de Shenzhen, visité le Centre chinois de recherche sur les zones économiques spéciales, Université de Shenzhen, le Parc éco-scientifique et technologique de la baie de Shenzhen et le groupe d'innovation et d'investissement de Shenzhen.

Nguyên Chi Dung a hautement apprécié les grandes réalisations en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale de la ville, sous la direction du Comité central du Parti communiste chinois dirigé par le secrétaire général du Parti et président Xi Jinping.

Tao Yongxin a partagé avec joie que le Vietnam était le plus grand partenaire commercial de Shenzhen au sein de l'ASEAN et a exprimé son souhait de renforcer davantage les échanges et la coopération substantielle entre les autorités locales, les entreprises et les organisations des deux pays pour des intérêts communs, en particulier dans quatre domaines : développement de haute qualité, industrie, commerce-investissement et tourisme.

Le vice-Premier ministre vietnamien a souligné que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens considéraient le renforcement et le développement des relations d’amitié et de coopération avec la Chine comme une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam axée sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification. Il a suggéré que la ville de Shenzhen continue de promouvoir la coopération et l'échange d'expériences dans le développement du secteur économique privé, les politiques spécifiques pour les zones franches et les zones économiques spéciales....

Lors des séances de travail avec des agences professionnelles de la ville de Shenzhen, le vice-Premier ministre a remercié les partenaires chinois pour leurs contributions sincères au développement socio-économique du Vietnam. Il a souligné la préoccupation du Parti et du gouvernement de promouvoir le rôle du secteur économique privé, d'améliorer l'environnement des affaires, d'attirer des ressources humaines de haute qualité et des politiques de développement des zones de libre-échange.

Photo : VNA/CVN

En partageant avec le vice-Premier ministre vietnamien le succès de la Zone économique spéciale de Shenzhen, le professeur Tao Yitao, directeur du Centre chinois de recherche sur les zones économiques spéciales, Université de Shenzhen, a mis l'accent sur certaines expériences de développement telles que l'ouverture et l'intégration internationale, la réforme persistante de l'économie, l'amélioration de l'environnement de l'investissement et des affaires, le développement des sciences et des technologies et de l'innovation...

En ce qui concerne l’expérience en matière de développement de l’économie privée, les dirigeants du Parc éco-scientifique et technologique de la baie de Shenzhen et du Comité municipale de développement et de réforme de Shenzhen ont souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes d’incitation pour encourager les entreprises à accroître leurs investissements dans la recherche et le développement ; promouvoir la marchandisation, la légalisation et l’internationalisation de l’environnement des affaires.

Lors de l'échange avec la délégation vietnamienne, le groupe d'innovation et d'investissement de Shenzhen a affirmé le rôle important de l'État dans la découverte, l'identification du potentiel et l'allocation des ressources nécessaires aux petites entreprises spécialisées dans les domaines stratégiques comme les sciences et les technologies, l'innovation, la fabrication intelligente, les nouvelles énergies, les soins de santé, etc., parallèlement à la mise en œuvre de mécanismes de contrôle et de gestion des risques dans le processus d'investissement des entreprises.

VNA/CVN