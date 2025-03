Le Vietnam renforce son engagement pour la paix avec un cadre juridique complet

Photo : VNA/CVN

Ce texte, composé de cinq chapitres et 29 articles, vise à établir un cadre juridique solide et pérenne pour le déploiement des forces vietnamiennes dans les opérations de maintien de la paix. Il définit les modalités de déploiement des troupes, leur statut ainsi que les dispositions relatives à la coopération internationale. Il s’inscrit dans la continuité du cadre légal national tout en garantissant le respect des engagements internationaux du pays.

Un cadre juridique robuste

Depuis 1996, le Vietnam contribue financièrement aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et a mené de nombreuses missions d’observation. Depuis 2014, il a commencé à envoyer des officiers et du personnel militaire spécialisé dans diverses missions onusiennes, notamment au Soudan du Sud (UNMISS), en République centrafricaine (MINUSCA), dans la région d’Abyei (UNISFA), ainsi qu’au sein de la Mission de formation de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA). À ce jour, plus de 1.100 officiers et soldats vietnamiens ont été déployés.

Le Vietnam a également signé 10 mémorandums d’entente avec des partenaires internationaux, principalement des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, renforçant ainsi sa coopération dans ce domaine.

Cependant, pour accroître son rôle et son efficacité dans ces missions, le pays a besoin d’un cadre juridique plus complet, a souligné le lieutenant-général Lê Tân Toi, président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

"L'adoption de cette loi est essentielle pour institutionnaliser pleinement les orientations de la Constitution de 2013 et les engagements internationaux du Vietnam en matière de maintien de la paix. Elle vise à surmonter les limites des réglementations actuelles et à améliorer la gestion ainsi que l’exécution des missions de maintien de la paix. Cette loi est indispensable pour garantir un cadre juridique stable et durable", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le projet de loi élargit également le spectre des participants aux missions de maintien de la paix en permettant désormais aux fonctionnaires et agents de l’État, en plus des militaires de carrière, d’y prendre part. Il intègre en outre une dimension essentielle en matière d’égalité des genres, favorisant une plus grande participation des femmes aux opérations onusiennes.

Une décennie d’engagement international

Depuis plus de dix ans, le Vietnam s’est distingué par son professionnalisme et son engagement sur le terrain, a affirmé le général Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

"En dix ans de participation aux opérations de maintien de la paix, le Vietnam a su marquer les esprits par la qualité de son engagement. Nos soldats véhiculent non seulement l’image des soldats de l’Oncle Hô, mais aussi celle des Casques bleus auprès des populations locales", a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué cette implication, affirmant que "le maintien de la paix constitue un pilier essentiel du partenariat entre l’ONU et le Vietnam".

"Le Vietnam est un partenaire clé de l’ONU dans les missions de maintien de la paix. Il joue un rôle moteur et contribue de manière significative à la promotion d’une paix durable", a-t-il ajouté.

En déployant ses forces sous l’égide des Nations unies, le Vietnam affirme son engagement en faveur du maintien de la paix mondiale, en cohérence avec ses valeurs humanitaires. L’adoption d’un cadre juridique complet et structuré permettra au pays de renforcer sa contribution, en assumant de manière plus active et responsable ses obligations internationales.

VOV/VNA/CVN