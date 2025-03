Le PM salue les efforts de provinces du Sud dans la réorganisation administrative

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a hautement apprécié la proactivité, le sérieux, la positivité et les efforts des permanences des trois Comités provinciaux/municipaux du Parti de Hô Chi Minh-Ville, de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu dans la mise en œuvre des résolutions, conclusions et directives du Parti.

Ces efforts concernent notamment la réorganisation de l'appareil du système politique, la préparation du Congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Il a également salué leur engagement à promouvoir le développement socio-économique en 2025, avec l’objectif d’une croissance de 8% ou plus.

Le 20 mars, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef de la mission de contrôle N°1908 du Bureau Politique et du Secrétariat, a présidé une réunion pour approuver le projet de rapport de cette mission concernant les permanences des Comités provinciaux/municipaux du Parti de Hô Chi Minh-Ville, de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu.

Le Premier ministre a félicité la permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour avoir rapidement stabilisé la situation et assuré la continuité de ses missions malgré les changements de personnel. Il a souligné que la ville avait mené à bien la réorganisation de son appareil administratif, réduisant de 15% le nombre d'unités internes et de 20% celui de personnels. La ville se prépare activement à l’organisation du Congrès du Parti à tous les niveaux, conformément à la Directive 35, et met en œuvre efficacement la Résolution 57. Elle a publié des programmes et des plans d’action en lien avec la Conclusion 123, visant à atteindre une croissance durable à deux chiffres tout en gérant activement les projets en suspens et en ouvrant de nouvelles perspectives de développement.

Pham Minh Chinh a demandé à Hô Chi Minh-Ville de poursuivre la réorganisation de son appareil interne, notamment en supprimant les unités administratives au niveau du district et de l'arrondissement. Il a également insisté sur la nécessité de renouveler les moteurs de croissance traditionnels, de promouvoir de nouveaux leviers économiques, de renforcer la construction de logements sociaux, d’assurer la sécurité sociale et de protéger l’environnement.

Le Premier ministre a noté que la permanence du Comité provincial du Parti de Bà Ria-Vung Tàu devait continuer à mener un travail politique et idéologique rigoureux auprès des cadres et membres du Parti dans le cadre de la restructuration administrative, en particulier en ce qui concerne la suppression des unités administratives au niveau du district et de l'arrondissement. Il a également recommandé d’allouer 3 à 5% du budget provincial au développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, conformément à la Résolution 57. Il a en outre souligné l’importance d’optimiser l’exploitation pétrolière et gazière, qui constitue un moteur essentiel de la croissance provinciale, et d'examiner les projets en attente afin de proposer des solutions adaptées.

Le chef du gouvernement a salué la province de Binh Duong pour sa créativité, ses efforts soutenus, sa détermination et la synchronisation efficace de ses actions, notamment dans le développement des infrastructures et la promotion des sciences et technologies. Il a également encouragé la province à tirer parti de ses atouts locaux pour renforcer son développement économique.

Compte tenu de la forte concentration de travailleurs et d’ouvriers dans la région, il a souligné que le Comité provincial du Parti de Binh Duong devait accorder une attention particulière au développement des logements sociaux afin d’assurer un accès équitable au logement pour tous.

Enfin, il a encouragé la province à jouer un rôle de pionnier dans la résolution des problématiques de santé, d’éducation et de formation, ces domaines constituant les fondements du développement scientifique et technologique, de l’innovation et de la transformation numérique. Il a également insisté sur l’importance de promouvoir un développement durable en favorisant l’économie verte, l’économie numérique et l’économie circulaire.

