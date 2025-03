Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération financière et culturelle avec l’Inde

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le président de la Commission permanente des finances, Bhartruhari Mahtab, Nguyên Duc Hai a souligné le partenariat stratégique global et florissant entre les deux pays, la coopération en matière financière et budgétaire et l’élaboration de politiques de gestion des finances publiques étant des domaines de collaboration importants.

Il a proposé que la Commission permanente des finances et la Commission économique et financière de l’Assemblée nationale du Vietnam renforcent le partage des expériences en matière de gestion de la dette publique et d’élaboration de lois et de politiques sur la mobilisation de capitaux d’investissement, ainsi que de politiques d’incitation pour les zones économiques spéciales ; et collaborent sur l’application de la technologie numérique dans les secteurs financier et budgétaire.

Souhaitant contribuer davantage aux relations entre les deux pays, Bhartruhari Mahtab s’est déclaré prêt à accueillir des délégations vietnamiennes pour échanger leurs expériences en matière d’élaboration de lois fiscales, d’impôt minimum mondial et de politiques d’incitation à l’investissement afin d’attirer des investissements dans le développement de zones de haute technologie et de zones économiques spéciales.

Les deux parties ont également échangé leurs expériences sur la transformation numérique du fonctionnement du Parlement, en vue de la création d’un Parlement numérique ; et ont convenu de prioriser l’allocation de ressources et de personnel pour la mise en œuvre des projets de coopération signés entre les deux organes législatifs.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec K. Nandini Singla, directrice générale du Conseil indien pour les relations culturelles (ICCR), Nguyên Duc Hai a salué les contributions positives du Conseil à la promotion des échanges culturels et interpersonnels entre le Vietnam et l’Inde.

Il a suggéré que l’Inde continue d’apporter son soutien financier et d’envoyer des experts pour mettre en œuvre des projets de restauration, de préservation et de réhabilitation du patrimoine de la tour Cham dans la province de Quang Nam. Il a également encouragé le pays à soutenir la candidature du complexe patrimonial Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac, au Vietnam, au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour sa part, K. Nandini Singla a proposé que les deux pays renforcent l’organisation de festivals et d’événements culturels en Inde et au Vietnam afin de promouvoir les valeurs culturelles, et a exprimé l’espoir que le Vietnam encouragera les étudiants à s’inscrire activement aux cours parrainés par l’ICCR dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique, des langues hindi et anglaise, et de la médecine traditionnelle.

Le même jour, le vice-président de l’Assemblée nationale s’est rendu à l’ambassade du Vietnam à New Delhi. Il a également visité HCLTech, où il a échangé ses expériences sur l’application des technologies numériques, du big data et de l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN