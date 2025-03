Des entreprises américaines prêtes à accroître leurs investissements au Vietnam

Le vice-président de l'Assemblée nationale a exprimé sa joie de voir les relations entre le Vietnam et les États-Unis continuer à se développer positivement, avec les relations économiques et commerciales qui constituaient un pilier important. Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint plus de 100 milliards de dollars pour la troisième année consécutive. Le Vietnam est également devenu le 8e partenaire commercial des États-Unis.

Il a affirmé que le partenariat stratégique global avec les États-Unis occupait une place très importante dans le développement socio-économique, l'investissement, le commerce, les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique du Vietnam.

Selon Vu Hông Thanh, le Vietnam est actuellement confronté à un certain nombre de difficultés et de défis liés à l'évolution imprévisible et complexe de la situation mondiale, qui pourraient avoir un impact majeur sur l'économie nationale, créant une grande pression sur les entreprises vietnamiennes ainsi que sur les entreprises d'IDE. Dans ce contexte, le Vietnam souhaite continuer à maintenir une relation de coopération stable avec les États-Unis et s’efforce de s’adapter de manière proactive aux changements de politique afin de protéger l’économie nationale et de maintenir une croissance économique durable.

Il a souligné que l'Assemblée nationale accordait toujours une attention particulière et suivait de près les questions liées à l'environnement des investissements et des affaires, au développement économique, en créant des politiques de soutien aux entreprises, en particulier aux entreprises étrangères, y compris les investisseurs américains. Le Vietnam souhaite mobiliser des ressources auprès d'entreprises et d'investisseurs étrangers, y compris les entreprises membres de l'USABC, pour la stratégie de développement économique rapide et durable du Vietnam dans les années à venir.

Vu Hông Thanh a affirmé que l'Assemblée nationale et ses agences étaient toujours prêtes à écouter et à accompagner l'USABC et la communauté des affaires américaines pour éliminer rapidement leurs obstacles et difficultés pour créer ainsi des conditions favorables aux investissements et aux activités commerciales des entreprises américaines au Vietnam dans les temps à venir.

Ted Osius et les représentants des entreprises américaines ont exprimé leur impression devant les réalisations obtenues par le Vietnam en matière de développement socio-économique et ont hautement apprécié son environnement d'investissement et d'affaires. Les entreprises américaines sont désireuses et prêtes à investir au Vietnam dans les domaines de la transformation verte, des sciences et technologies, de l’innovation, de l’économie numérique, de l’IA, du commerce électronique, du développement durable, etc.

Ils ont souhaité que l'Assemblée nationale et le gouvernement vietnamiens continuent de réformer les procédures administratives, d'optimiser l'environnement des affaires, de soutenir et de créer des conditions plus favorables aux entreprises étrangères, y compris les entreprises américaines.

Le même jour, la Commission centrale des politiques et de la stratégie du Parti a également travaillé avec la délégation de l’USABC, composée de dirigeants de près de 60 entreprises américaines.

Les deux parties ont échangé des opinions, des recommandations et des propositions sur l'investissement et la coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines tels que les énergies renouvelables, l'aviation, l’IA, les soins de santé, l'industrie des semi-conducteurs, les services financiers, l'économie numérique, l'économie circulaire, etc. Les entreprises espèrent recevoir du soutien et renforcer la coopération avec les agences vietnamiennes en général et la Commission centrale des politiques et de la stratégie du Parti en particulier pour créer un environnement des affaires favorable aux entreprises américaines.

Le chef adjoint de la commission Thai Thanh Quy a souligné que le Vietnam accueillait, encourageait et créait des conditions favorables pour que les entreprises américaines investissent et coopèrent dans le développement scientifique et technologique, de la transformation numérique ainsi que le développement du secteur énergétique vietnamien de manière efficace et durable.

La commission soutient fermement les activités de l'USABC, en particulier en aidant les entreprises américaines à opérer efficacement au Vietnam ; coordonne avec les agences compétentes pour continuer à perfectionner le cadre de politiques, améliorer l'environnement d'investissement afin de créer des conditions favorables pour que les entreprises continuent à fonctionner et à se développer à long terme au Vietnam, a-t-il affirmé.

