Vietnam - Hongrie

Diplomatie : Bùi Thanh Son s'entretient avec Szijjártó Péter

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) Bùi Thanh Son s'est entretenu mercredi 19 mars à Hanoï avec le ministre hongrois des AE et du Commerce extérieur Szijjártó Péter, en visite de travail au Vietnam les 18 et 19 mars.

>> La Hongrie attache de l'importance à ses relations avec le Vietnam

>> Félicitations à l'occasion des 75 ans des relations diplomatiques avec la Hongrie et la Roumanie

>> Le Vietnam prêt à coopérer avec le corps diplomatique en Hongrie

>> La Hongrie veut promouvoir la coopération parlementaire avec le Vietnam

>> Le PM reçoit le ministre hongrois des AE et du Commerce extérieur

Photo : VNA/CVN

Bùi Thanh Son a salué cette visite, la considérant comme une étape importante pour renforcer le partenariat global Vietnam - Hongrie, notamment à l'occasion du 75ᵉ anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération multiforme avec la Hongrie, son premier partenaire global en Europe centrale et orientale. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien du gouvernement hongrois à la communauté vietnamienne résidant en Hongrie.

De son côté, Szijjártó Péter a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques et l'intégration internationale du Vietnam. Il a apprécié le rôle et la position de plus en plus importants du Vietnam en Asie du Sud-Est pour la Hongrie et réaffirmé la volonté de Budapest de renforcer les relations bilatérales.

Lors de l'entretien, les deux parties se sont mises d'accord sur diverses mesures visant à promouvoir la collaboration dans de nombreux domaines stratégiques. Elles ont souligné l'importance d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau, notamment en 2025, et de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux tels que l'ONU et l'ASEAN-UE. Elles se sont engagées à exploiter pleinement les opportunités offertes par l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et à faciliter l'accès des produits agricoles et aquatiques de chaque pays aux marchés respectifs.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, elles ont encouragé les entreprises hongroises à investir davantage dans des secteurs où la Hongrie possède des atouts et dont le Vietnam a besoin tels que la pharmacie, l'élevage, la transformation alimentaire et la gestion de l'eau. Elles ont convenu d'accélérer la ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA).

Les deux parties ont également convenu de renforcer davantage leur coopération dans l'éducation, la formation des ressources humaines pour l'énergie nucléaire, l'agriculture, l'environnement, la défense, la sécurité, la culture, le tourisme, la santé, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que la lutte contre le changement climatique.

Elles ont également décidé d'accélérer les négociations en vue de la signature d'un accord sur la réadmission des citoyens, qui servira de base juridique pour approfondir leur coopération en matière de travail. Les deux parties ont convenu d'organiser prochainement à Hanoï la 10ᵉ réunion du Comité mixte sur la coopération économique Vietnam - Hongrie.

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, elles ont réaffirmé l'importance de régler les différends par de mesures pacifiques, sur la base du respect de la Charte des Nations unies et du droit international.

VNA/CVN