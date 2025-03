Tiên Giang expédie son premier lot de mangues vertes aux États-Unis

Une tonne de cette mangue a été exportée grâce à un partenariat stratégique entre VINA T&T Import-Export Trading Service Co., Ltd et Thanh Binh Agricultural Products Import-Export Trading Co., Ltd.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire provincial, Pham Van Trong, a souligné l'importance de cet événement, le décrivant comme une nouvelle étape dans la promotion commerciale du secteur agricole local. Il a également mis en évidence la contribution de cette exportation à la valorisation des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux.

L'expédition officielle des fruits fait suite à de longues négociations entre les autorités vietnamiennes et américaines, ouvrant ainsi de nouvelles voies d'accès pour les produits locaux sur les marchés internationaux, a-t-il déclaré.

Pham Van Trong a demandé aux services compétents de finaliser des plans d'expansion des zones de culture de mangues, adaptés aux conditions pédologiques locales, et de réaliser des investissements en infrastructures appropriées. Il a ajouté que le district de Cai Bè devait guider les agriculteurs, les coopératives et les entreprises sur les protocoles de traçabilité et les normes de production telles que VietGAP et GlobalGAP, afin de garantir la sécurité et la qualité des produits destinés à l'exportation, tout en gérant efficacement les codes des unités de production et les installations de conditionnement.

Tien Giang a enregistré un chiffre d'affaires total à l'exportation d'environ 6,5 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 19,45% par rapport à l'année précédente, les produits agricoles et aquatiques représentant 11,08 % de ce chiffre. Sur cette base, la province vise environ 7 milliards de dollars d'exportations en 2025, soit une hausse de 7,41% par rapport à l'année précédente, a poursuivi le responsable.

À cette fin, la province de Tiên Giang s'engage à mettre en œuvre des mesures visant à renforcer la compétitivité de ses principales exportations, a déclaré Pham Van Trong.

Les premiers indicateurs pour 2025 sont prometteurs : près de 4 000 tonnes de fruits et légumes ont déjà été exportées, générant 8,5 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation de près de 24% en volume et de plus de 56% en valeur par rapport à la même période de l'année précédente. Les produits agricoles locaux sont désormais présents sur de nombreux marchés internationaux, notamment en Chine, dans l'Union européenne, au Japon, en République de Corée et aux États-Unis.

Selon le Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, Tiên Giang compte plus de 88.000 ha d'arbres fruitiers, produisant plus de 1,8 million de tonnes par an. La culture de la mangue couvre plus de 2.000 ha, avec une production annuelle supérieure à 50.000 tonnes. Le district de Cai Bè, situé en amont du fleuve Tiên, est considéré comme la capitale provinciale de la mangue, produisant des variétés renommées comme la mangue Cat Hoa Lôc, la mangue éléphant à peau verte et la mangue Cat Chu.

Cette étape importante en matière d'exportation ouvre des perspectives prometteuses pour les mangues locales, en leur permettant de pénétrer davantage les marchés mondiaux, de générer des revenus en devises étrangères et d'aider les agriculteurs des zones de culture spécialisées à assurer des moyens de subsistance durables.

VNA/CVN