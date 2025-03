Le Vietnam renforce sa coopération en matière d'audit avec la ville chinoise de Chongqing

>> L'ambassadeur Ly Duc Trung présente le Vietnam aux auditeurs israéliens

>> Les agences d'Audit d'État vietnamienne et chinoise renforcent leur coopération

En accueillant la délégation du SAV, Le 19 mars a exprimé l'espoir que ce voyage ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération pour les deux parties.

Photo : VNA/CVN

Présentant à l'hôte les résultats de sa séance de travail avec le Bureau national d'audit de Chine, Ngo Van Tuan a salué la coopération efficace entre les deux agences depuis près de deux décennies, notamment la tenue de séminaires annuels conjoints sur des sujets en phase avec les tendances internationales de l'audit.

Le 17 mars, les deux parties ont signé leur quatrième protocole d'accord, témoignant de leur engagement en faveur d'une coopération à long terme, concrète et efficace, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine cette année, a-t-il déclaré.

Le directeur du Bureau d'audit de Chongqing a suggéré aux deux parties de maintenir des canaux de communication réguliers pour échanger des informations et se coordonner étroitement à l'avenir.

À cette occasion, un séminaire a été organisé pour échanger des expériences en matière de prévention et de contrôle du gaspillage et de l'utilisation abusive des ressources, des actifs et des budgets. Ce séminaire a mis l'accent sur le rôle de l'audit dans le suivi de l'utilisation efficace des ressources publiques, le renforcement de la responsabilité et la prévention des pertes financières.

Le même jour, Ngô Van Tuân a rencontré le maire de Chongqing, Hu Henghua, qui a exprimé son souhait de voir la municipalité et le SAV coopérer afin d'améliorer l'efficacité de la gestion budgétaire, la transparence et la responsabilité.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les domaines de coopération potentiels, en mettant l'accent sur le partage d'expériences dans les domaines de l'audit et de la gestion des finances publiques.

VNA/CVN