L'État de Californie (États-Unis) donne la priorité à la promotion des relations avec le Vietnam

Dans le cadre d'une mission aux États-Unis, la vice-présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyên Thi Thanh, s'est rendue le 17 mars en Californie et y a rencontré plusieurs d’officiels de cet État.

Photo : VNA/CVN

Poursuivant ses activités bilatérales lors de son voyage de travail aux États-Unis pour assister à la 69e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), la vice-présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyên Thi Thanh s'est rendue le 17 mars en Californie et y a rencontré plusieurs d’officiels de cet État.

Lors d'un échange avec la trésorière de l'État de Californie, Fiona Ma, la vice-présidente de l'AN vietnamienne a apprécié les résultats positifs obtenus dans les relations de coopération entre l'État de Californie et les localités du Vietnam ces derniers temps, notamment les relations de jumelage entre San Francisco et Hô Chi Minh-Ville, et entre les villes de Riverside et de Cân Tho.

Fiona Ma a proposé que dans les temps à venir, la Californie et le Vietnam favorisent leur coopération dans les domaines prioritaires, notamment les sciences, les technologies, l'éducation, la formation et le tourisme.

Nguyên Thi Thanh a remercié l’administration de l’État de Californie pour avoir créé des conditions favorables pour aider la communauté vietnamienne de Californie à devenir l’une des communautés vietnamiennes les plus prospères, dynamiques et créatives des États-Unis. Elle a suggéré que dans les temps à venir, l’administration de l'État de Californie en général et de Fiona Ma en particulier continuent de promouvoir la coopération en matière d'éducation et de formation avec le Vietnam à travers des programmes conjoints et une coopération en matière de formation, en particulier au niveau supérieur.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une réunion avec le sénateur Josh Becker, président du Comité sénatorial californien de l'énergie, des services publics et des communications, Nguyen Thi Thanh a affirmé sa volonté de continuer à travailler avec les États-Unis pour mettre en œuvre un partenariat stratégique global substantiel et efficace dans tous les domaines, notamment en promouvant la coopération entre les localités des deux pays, y compris l'État de Californie.

La dirigeante vietnamienne a souligné l'importance des relations parlementaires dans les relations bilatérales globales, la promotion des relations avec l’Assemblée de l'État de Californie étant toujours une priorité.

De son côté, le sénateur Josh Becker a affirmé qu'il soutenait toujours la promotion des relations entre la Californie et le Vietnam, notamment sur la chaîne parlementaire. Le sénateur a déclaré que de plus en plus d'entreprises californiennes s'intéressaient et souhaitaient coopérer avec le Vietnam, en particulier dans le domaine du développement des énergies renouvelables, affirmant que la Californie était prête à soutenir et à partager son expérience dans le développement de sources d'énergie propres ainsi que son expérience dans le développement d'un réseau électrique hautement fiable avec le Vietnam.

Le même jour, la responsable vietnamienne a rencontré un certain nombre d'éminents intellectuels et hommes d'affaires vietnamiens dans l'État de Californie.

Auparavant, elle avait rencontré le personnel du consulat général du Vietnam à San Francisco et des agences vietnamiennes sur la côte ouest des États-Unis.

VNA/CVN