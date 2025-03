Le Vietnam renforce sa coopération décentralisée avec l'Algérie

Lors de sa visite, la délégation a rencontré les gouverneurs et les responsables des services locaux, organisé des études de marché et exploré les opportunités de coopération et d'investissement dans les secteurs politique, économique, commercial, touristique et culturel.

Photo : VNA/CVN

Dans la province de Touggourt, Trân Quôc Khanh s'est entretenu avec le gouverneur Othmane Abdelaziz et a coprésidé une table ronde avec des responsables et des entreprises locales.

Lors de l'entretien, le gouverneur Abdelaziz a présenté le potentiel de développement de Touggourt dans les domaines de l'agriculture, de l'artisanat, des ressources minérales, du pétrole et du gaz, tout en saluant la coopération étrangère visant à optimiser l'extraction du champ pétrolier de Bir Seba, actuellement exploité en joint-venture avec la Société d'exploration et de production de PetroVietnam (Exploration Production Corporation - PVEP).

L'ambassadeur Trân Quôc Khanh a exhorté le gouverneur de Touggourt à maintenir son soutien à la coopération entre PVEP et Sonatrach Petroleum Corporation, suggérant une expansion de cette collaboration pour capitaliser sur les succès du projet et en faire un modèle de coopération mutuellement bénéfique. Il a souligné l'importance de réactiver et de mettre en œuvre les accords existants pour faciliter le développement de cette coopération.

En parallèle, le diplomate a mis en avant le potentiel considérable du Vietnam dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie manufacturière, des technologies de l'information et des télécommunications, encourageant les autorités et les entreprises de Touggourt à explorer des partenariats dans ces domaines.

Dans la province d'Ouargla, l'ambassadeur Trân Quôc Khanh a rencontré le gouverneur Abdelghani Filali, qui a salué les liens avec le Vietnam, considérant le pays comme un modèle et une source d'inspiration pour le peuple algérien.

Ouargla se concentre actuellement sur le développement agricole, notamment l'agriculture de haute technologie, a-t-il déclaré, ajoutant que la localité espère que le Vietnam partagera son expérience en matière de développement de la chaîne de production, de transformation et de conditionnement des produits agricoles. La province veut également coopérer avec le Vietnam dans l'éducation, les technologies de pointe et le tourisme.

L'ambassadeur vietnamien a suggéré l'échange d'experts dans les domaines de la pétrochimie et de l'application des sciences et technologies à l'agriculture, soulignant les possibilités de coopération dans les secteurs du commerce et du tourisme.

Lors des séances de travail, les deux gouverneurs algériens ont exprimé leur intérêt pour les propositions de l'ambassadeur Trân Quôc Khanh visant à développer la coopération entre les localités vietnamiennes et algériennes, citant comme modèle le jumelage entre Diên Biên (Vietnam) et Batna (Algérie).

Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne a organisé une exposition de marchandises afin de présenter les produits et l'image du Vietnam aux habitants locaux. La plupart des visiteurs ont exprimé leur grande satisfaction pour les produits vietnamiens et espéré en voir davantage dans les centres commerciaux algériens.

VNA/CVN