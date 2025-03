Plusieurs projets financés par les États-Unis reprennent leurs activités à Quang Tri

Auparavant, le 4 février, les États-Unis avaient ordonné la suspension des activités des organisations non gouvernementales recevant un financement gouvernemental pendant 90 jours, à compter du 25 janvier 2025, afin de procéder à une évaluation et à un examen.

Cette suspension a affecté d’importants projets à Quang Tri, tels que la recherche et le déminage, ainsi que le soutien aux personnes handicapées et aux victimes de l’agent orange/dioxine.

L’un des projets qui a repris ses activités est le projet de rétablissement de l’environnement et d’atténuation des effets de la guerre (RENEW), doté d’un budget de plus de 9,7 millions de dollars, financé par l’organisation Norwegian People’s Aid (APN).

L’initiative "Recherche et destruction de mines et d’engins explosifs" a également repris ses activités avec un budget de plus de 14,5 millions de dollars, financé par l’organisation Peace Trees Vietnam (PTVN).

Parmi les programmes repris figurent également le développement des capacités du Centre d’action contre les mines de la province de Quang Tri (QTMAC) doté d’un budget de 1,4 million de dollars, financé par l’organisation APN ; et le soutien à l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces gravement touchées par la dioxine, avec un fonds de plus de 5,6 millions de dollars.

VNA/CVN