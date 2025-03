Le leader du Parti exhorte les jeunes vietnamiens et chinois à booster leurs liens

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a exhorté jeudi 20 mars les jeunes générations vietnamiennes et chinoises à perpétuer la tradition d’amitié et à assurer un avenir prometteur aux relations bilatérales.

S’exprimant lors d’une rencontre d’étudiants vietnamiens et chinois ayant étudié dans les deux pays à différentes époques, organisée à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et de l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025, le leader du Parti a salué l’importance de ce programme, le considérant comme une occasion de partager l’amitié bilatérale et de transmettre le message du rôle et de la détermination des étudiants au fil des ans dans la promotion de la vision d’une nouvelle ère de développement pour chaque Parti, chaque nation et les relations bilatérales.

Photo: VNA/CVN

Soulignant le développement stable et durable des relations à long terme comme une aspiration profonde et un intérêt fondamental des peuples des deux pays, conformément aux grandes tendances de l’époque, il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une importance primordiale au développement du Partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine ainsi qu’à la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique pour le bonheur des peuples des deux nations et pour la paix et le progrès de l’humanité.

Le secrétaire général Tô Lâm s’est réjoui de constater que les jeunes des deux pays jouent un rôle important en tant que "jeunes ambassadeurs culturels" et servent de passerelles pour renforcer l’amitié bilatérale. Il a souligné qu’ils ont toujours bénéficié d’une attention particulière de la part des dirigeants des deux pays.

En réalité, l’affection entre les peuples vietnamien et chinois a été cultivée et entretenue par les jeunes générations, qui constituent également la force motrice du développement des relations sino-vietnamiennes, garantissant leur bon développement, leur efficacité et leur pérennité, a-t-il souligné.

Le leader du Parti a demandé aux jeunes de mieux comprendre la longue histoire, l’importance et le caractère stratégique des relations entre les deux Partis et les deux pays. Ils doivent s’efforcer d’apprendre, de se former et de travailler continuellement à la maîtrise des sciences et des technologies afin d’apporter des contributions concrètes et créatives à l’industrialisation, à la modernisation et au développement des nouvelles forces productives de chaque pays, renforçant ainsi les fondements matériels des relations bilatérales, a-t-il souligné.

Il a suggéré aux étudiants vietnamiens de profiter pleinement des précieuses opportunités d’études et de recherche en Chine, afin de s’imprégner de l’essence de la civilisation chinoise, des réalisations et de l’expérience de son développement socio-économique et de ses avancées scientifiques et technologiques. Il a également invité de plus en plus de jeunes Chinois à venir au Vietnam pour étudier et découvrir la langue et la culture vietnamiennes, ainsi que pour rechercher des opportunités d’investissement, d’affaires et de développement.

Photo: VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a indiqué que les agences et organisations de masse des deux pays devraient continuer à suivre de près les perceptions communes de haut niveau concernant le renforcement et l’innovation des actions de diffusion et d’éducation auprès des jeunes générations concernant l’amitié traditionnelle, ainsi que les réalisations de chaque pays en matière de développement, afin de renforcer leur fierté et leur confiance.

Les établissements d’enseignement et de formation devraient promouvoir conjointement la mise en œuvre effective des accords signés, et développer et approfondir les échanges et la coopération en matière de culture, d’éducation, de formation et de recherche de manière plus concrète et significative, a-t-il déclaré.

S’exprimant lors de cet événement, qui a réuni environ 800 délégués vietnamiens et chinois, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a souligné que les relations sino-vietnamiennes s’étaient considérablement développées dans tous les domaines, la confiance politique continuant de se renforcer grâce aux échanges et à la coopération via le Parti, le gouvernement, l’Assemblée nationale et le Front de la Patrie, les localités et les organisations des deux pays. La coopération en matière de défense et de sécurité a été renforcée et élargie grâce à des formes flexibles d’échanges et de contacts, tandis que la collaboration en matière de commerce, d’investissement et de tourisme a connu une croissance significative.

Le diplomate a exprimé sa confiance et son espoir que la jeune génération des deux pays continuera à jouer un rôle clé dans le développement positif, efficace et durable des relations bilatérales.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm, et d’autres délégués ont visité une exposition de photos sur les 75 ans de relations entre le Vietnam et la Chine, organisée par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

VNA/CVN