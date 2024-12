Le plus grand collectionneur de journaux au Vietnam

L’Organisation des records du Vietnam (VietKings) a officiellement reconnu, fin novembre dernier à Nam Dinh (Nord), Nguyên Phi Dung comme le plus grand collectionneur de journaux publiés au Vietnam depuis la fin du XIX e siècle jusqu’à aujourd’hui.

>> Hâu Giang : un record de 200 gâteaux à base de riz vietnamien

>> Soc Trang établit un record national avec la plus grande performance musicale khmère



Photo : VNA/CVN

Selon Thang Van Phuc, président de l’Association centrale des records du Vietnam, Nguyên Phi Dung a consacré de nombreux efforts à la collecte de journaux au Vietnam depuis avant 1954 jusqu’à aujourd’hui, incluant de nombreuses publications particulièrement rares et d’une grande valeur historique. Il espère que ces journaux seront étudiés par les universités et les instituts, permettant ainsi aux étudiants de mieux comprendre la valeur historique des publications de leur époque.

M. Phuc a également exprimé le souhait que le musée de la province de Nam Dinh et la famille de M. Dung continuent d’enrichir cette collection avec davantage de titres, tout en élaborant des plans pour préserver et conserver les journaux existants, afin de servir la communauté et de soutenir le développement du journalisme au Vietnam dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Né en 1961 à Nam Dinh, M. Dung a commencé à collectionner activement tous types de journaux anciens depuis 2016. À ce jour, il possède environ 400.000 exemplaires de plus de 1.000 journaux, pesant au total 21 tonnes, dont plus de 100 journaux publiés au Vietnam avant 1954.

Dans sa collection se trouve le journal ancien Le Courrier d’Haiphong, publié en 1886. Il a également réussi à rassembler près de 20 premiers numéros de journaux, tels que Cờ Giải Phóng (Drapeau de Libération - organe de propagande du Parti communiste d’Indochine), publié le 10 octobre 1942 ; le journal Cứu Quốc (Salut national - numéro du printemps de l’année Quý Mùi, sorti le 5 janvier 1943) ; le Gia Định báo (Journal de Gia Dinh - le premier numéro a été publié en 1865 à Saïgon) ; et Phụ nữ tân văn (Femmes de la nouvelle littérature, dont le premier numéro date de 1929 à Saïgon). Sa collection comprend également de nombreux exemplaires des journaux Nhân Dân (Peuple), Quân đội nhân dân (Armée populaire), Tiền phong (Pionnier) et Thanh niên (Jeunesse).

Pour préserver cette immense collection de journaux, M. Dung a aménagé une pièce d’environ 50 m², équipée d’un climatiseur et d’un déshumidificateur, maintenant une température d’environ 22°C. Pour les journaux particulièrement rares, il les enveloppe individuellement dans du plastique, les roule et les place dans des tubes en carton, qu’il range soigneusement dans une vitrine.

À son avis, la presse reflète les informations sur la vie, l’économie, la politique, la culture et la société à travers les différentes périodes de l’histoire du pays. Ces documents journalistiques sont conservés pour que les générations futures puissent comprendre comment nos ancêtres ont vécu, combattu et défendu le pays, tout en prenant conscience du développement économique et culturel du Vietnam au fil du temps.

Xuân Phuong/CVN