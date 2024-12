Le PM appelle à l’innovation et à la transformation numérique

La réunion est destinée à examiner les performances du conseil en 2024, à définir les orientations et les tâches pour 2025 et à envisager l’attribution des titres de "Héros des forces armées populaires" et de "Héros du travail" aux collectifs et aux individus ayant contribué de manière particulièrement remarquable à la construction et à la défense nationales.

Photo : VNA/CVN

Selon le Conseil central d’émulation et de récompense, le Vietnam a fait face à de nombreuses difficultés et défis cette année tandis que la situation mondiale a connu des développements complexes et imprévisibles.

En mettant en œuvre les résolutions et les conclusions du Comité central du Parti, de son Politburo et de son Secrétariat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suivi de près la situation pratique et s’est concentré sur la direction des tâches et des solutions de manière décisive, flexible et efficace.

En conséquence, le développement socio-économique du Vietnam a atteint de nombreux résultats importants, les 15 objectifs devant être atteints ou dépassés. Les mouvements d’émulation patriotique devraient contribuer positivement à ces résultats.

En 2024, le Conseil central d’émulation et de récompense a activement développé le projet de synthèse de la mise en œuvre de la directive N°34-CT/TW du 7 avril 2014 du Politburo sur la poursuite de l’innovation dans le travail d’émulation et de récompense et la publication d’une directive sur l’émulation et la louange dans la nouvelle situation.

Il a également travaillé à l’élaboration et au perfectionnement des lois sur l’émulation et la louange, et a dirigé l’organisation de congrès d’émulation à tous les niveaux et dans tous les secteurs, en vue du XIe Congrès national d’émulation patriotique.

En particulier, le Conseil central d’émulation et de récompense a dirigé et organisé de nombreux mouvements d’émulation efficaces, notamment ceux relatifs à l’élimination des maisons temporaires et délabrées d’ici 2025, le mouvement sur l’accélération du développement d’infrastructures synchrones et modernes, la pratique de l’économie et la lutte contre le gaspillage, et le mouvement sur le dépassement des conséquences du typhon Yagi.

Le chef du gouvernement a indiqué que pour ce qui est de l’émulation et de la récompense, il est nécessaire de suivre de près les directives et les politiques du Parti et de l’État, les directives du Politburo, du Secrétariat, du secrétaire général du Parti et les documents juridiques, pour lancer des mouvements d’émulation substantiels et efficaces.

Les mouvements d’émulation doivent être conformes aux intérêts du pays et du peuple, associés aux tâches politiques de chaque organisme et unité et aux responsabilités de leurs chefs, a-t-il déclaré.

Il est nécessaire d’inspecter, d’inciter, d’évaluer et de résoudre définitivement les problèmes. Les individus et les collectifs exceptionnels dans les mouvements d’émulation doivent être dûment honorés et leurs modèles de réussite doivent être multipliés et inspirer toute la société dans la construction et la défense de la Patrie, a-t-il noté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’année 2025 revêt une importance particulière car elle marquera le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, le 135e anniversaire du président Hô Chi Minh, le 80e anniversaire de la fondation du pays ; et les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti et du XIe Congrès national d’émulation patriotique.

En particulier, l’ensemble du système politique est déterminé à mettre en œuvre et à dépasser efficacement les objectifs socio-économiques en 2025 et pendant toute la durée du XIIIe Congrès national du Parti, a-t-il déclaré, ajoutant que par conséquent, le travail d’émulation et d’éloge doit être mieux mené pour générer des résultats pratiques et efficaces.

Il a appelé l’ensemble du pays à s’engager dans l’innovation et la transformation numérique, contribuant ainsi à l’essor du pays dans une nouvelle ère de développement.

VNA/CVN