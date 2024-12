Les marques du Vietnam sur le chemin des droits de l’homme

Les réalisations du Vietnam dans la garantie des droits de l’homme au cours des 79 années de fondation du pays et de près de 40 ans de mise en œuvre du processus de rénovation ont apporté des avantages pratiques à chaque citoyen et laissé des marques du Vietnam sur la scène internationale.

"Le droit de l’homme le plus important au Vietnam est de veiller à ce que ses 100 millions d’habitants vivent dans la prospérité, le bonheur, la démocratie, la paix, la sécurité et la sûreté, tout en maximisant le potentiel humain", a résumé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les propos du chef du gouvernement reflètent succinctement la position fondamentale du Parti et de l’État vietnamiens sur la protection des droits de l’homme et sur le fait de ne laisser personne de côté dans processus de développement, une caractéristique du régime socialiste au Vietnam.

Les réalisations en matière de garantie des droits de l’homme au Vietnam au cours des 79 dernières années depuis sa fondation et près de 40 ans de Dôi Moi (Renouveau) visent principalement à offrir des avantages tangibles à chaque citoyen et à améliorer l’image du Vietnam sur la scène internationale.

La lutte du Vietnam pour l’indépendance nationale, la réunification et ses efforts de développement socio-économique ont toujours pour objectif ultime de garantir la vie et les droits du peuple vietnamien. En d’autres termes, chaque réalisation dans le développement du pays est pour le peuple.

Depuis 2019, le PIB du Vietnam a augmenté de 25% tandis que le taux de pauvreté des ménages a diminué de 1,5% par an. Grâce à des mesures efficaces de réduction de la pauvreté sous la devise "ne laisser personne de côté", le taux de pauvreté des ménages à l’échelle nationale est tombé à 1,93% à la fin septembre 2024.

Au cours de la même période, plus de 6.000 milliards de dôngs (236,4 millions d'USD) ont été collectés pour la campagne visant à éliminer les logements temporaires et délabrés. Le Vietnam se classe désormais au 54e rang sur 166 pays dans l’indice de développement durable, progressant d’une position par rapport à 2023.

Le Professeur Carl Thayer de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à l’Académie des forces de défense australiennes s’est dit impressionné par l’essor de l’économie vietnamienne, avec un taux de croissance prévu de 6,1% à 7% en 2024 et une forte baisse de la pauvreté. Il a particulièrement noté les réalisations en matière de protection sociale, notamment l’augmentation du salaire minimum des travailleurs depuis la mi-2024.

La Professeure Reena Marwah de l’Université de Delhi, qui est également secrétaire générale de l’Association of Asia Scholars, a souligné les progrès impressionnants du Vietnam dans tous les secteurs, pas seulement dans le commerce et l’investissement, mais aussi dans l’augmentation du revenu par habitant. Les Vietnamiens ont vu leur qualité de vie s’améliorer considérablement, le revenu par habitant passant d’environ 200 USD à plus de 4.000 USD d’ici 2024.

Outre ces réalisations économiques, le Vietnam a fait des progrès significatifs dans la garantie des droits de l’homme dans divers aspects de la vie sociale. Les droits civils, économiques, politiques et culturels sont inscrits dans les directives du Parti et dans les politiques et lois de l’État.

Jonathan Pincus, économiste international principal au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a déclaré que le développement humain a toujours été au cœur de la politique de développement du Vietnam depuis les premiers jours. Au cours de la dernière décennie, des progrès majeurs ont été réalisés, notamment dans l’accès à l’éducation. Les indicateurs de santé se sont également nettement améliorés.

La couverture d’assurance maladie du Vietnam est passée à 94,1%, contre 90,9% en 2000. Le Rapport mondial sur le bonheur 2024 a placé le Vietnam au 54e rang sur 143 pays, soit une amélioration de 11 places.

Ramlaal Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a souligné l’amélioration continue de l’indice de développement humain (IDH) du pays. Elle a noté que le Vietnam fait désormais partie des pays ayant une performance élevée en matière d’IDH, attribuant ce résultat à l’orientation du pays vers le développement durable.

Le Professeur Carl Thayer a déclaré que la protection des droits de l’homme au Vietnam se reflète dans des domaines tels que l’égalité des sexes, les objectifs de développement durable, la santé publique, l’éducation et les politiques en faveur des minorités ethniques, ainsi que le traitement de la communauté LGBQ+.

Parallèlement, le Vietnam a également démontré ses efforts continus et son sens des responsabilités en tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) pour la période 2023-2025. Lors de la récente 57e session du CDH, le Vietnam a contribué activement en présidant plusieurs initiatives et en coparrainant de nombreuses autres, notamment certaines déclarations conjointes de l’ASEAN. Le pays a présidé la rédaction et la présentation de la déclaration conjointe sur la promotion du droit humain à la vaccination, tout en accueillant le dialogue international avec le Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit au développement.

Commentant l’élection du Vietnam comme représentant de l’Asie-Pacifique au CDH pour deux mandats, Thayer a noté que la communauté internationale soutient fortement le pays. Layton Pike, membre du conseil consultatif de l’Australia - Vietnam Policy Institute (AVPI), s’est dit confiant qu’en tant que membre du CDH, le Vietnam aura des opportunités de collaborer avec l’Australie et d’autres pays de la région pour promouvoir les droits de l’homme fondamentaux à l’échelle mondiale. Le conseil a approuvé les résultats de l’Examen périodique universel (EPU) pour le Vietnam au cours du quatrième cycle.

Dans une lettre adressée à la conférence nationale sur les droits de l’homme tenue en octobre 2024, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a réaffirmé que la mise en œuvre du point de vue cohérent sur les droits de l’homme est un facteur clé dans la formation du grand bloc de solidarité nationale, combinant la force de la nation avec la puissance de l’époque sous la direction du Parti pour guider la révolution vietnamienne à surmonter tous les défis pour assurer une victoire à d’autres. Cela résume les caractéristiques du parcours du Vietnam pour garantir les droits de l’homme.

S’exprimant en marge de la 57e session du CDH, le secrétaire exécutif du Conseil mondial pour la paix (WPC), Iraklis Tsavdaridis, a salué la politique cohérente du Vietnam en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, en particulier ses réalisations dans l’éradication de l’extrême pauvreté et l’amélioration rapide de son classement international malgré des défis considérables au cours de la construction nationale. Le Vietnam a continué à se concentrer sur la protection des droits de l’homme, en premier lieu le droit à la paix, au bien-être, à la prospérité et à l’amélioration des conditions de vie de jour en jour.

Iraklis Tsavdaridis, qui décrit le Vietnam comme une nation résiliente, s’est dit confiant de voir de nouveaux progrès dans le développement du pays, apportant prospérité, bonheur et bien-être à son peuple.

VNA/CVN