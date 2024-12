Le Vietnam et ses partenaires internationaux unis contre les zoonoses

L'événement a été organisé sous la coprésidence du vice-ministre de l'Agriculture et développement rural Phùng Duc Tiên, du vice-ministre de la Santé, Lê Duc Luân, de la directrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) au Vietnam, Aler Grubs et de la directrice principale de l’Organisation de protection des animaux QUATRE PATTES International (FOUR PAWS International-FPI), Martina Stepheny.

Aler Grubbs, directrice de l'USAID au Vietnam, a déclaré que la délégation américaine au Vietnam, par l'intermédiaire de l'USAID, a soutenu les efforts du Vietnam dans le cadre du partenariat "Une seule santé" depuis 2005 avec plus de 155 millions d'USD octroyés ces 20 dernières années.

"Une seule santé" est un élément essentiel du programme de l'USAID visant à prévenir les pandémies et les menaces de maladies infectieuses émergentes. Les États-Unis et le Vietnam sont des partenaires engagés dans la réponse aux menaces, conformément aux priorités communes dans le cadre du partenariat stratégique global, a déclaré Aler Grubbs.

Depuis sa création il y a près de 20 ans, le partenariat "Une seule santé", sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a connu un essor remarquable. Il a progressivement mobilisé un nombre croissant d'acteurs et a significativement contribué à la prévention et au contrôle des maladies zoonotiques.

Le Forum a reconnu l'étroite coordination entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et celui de la Santé dans la prévention des zoonoses.

Les organisations internationales et les groupes techniques, réunis lors de ce forum, ont rendu compte de leurs résultats et se sont engagés à mettre en œuvre les mécanismes, les politiques et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le plan 2025.

D'autres partenaires internationaux se sont également engagés à accompagner et à soutenir le gouvernement du Vietnam dans la prévention des maladies zoonotiques en utilisant l'approche "Une seule santé" en mettant en oeuvre le Plan directeur national "Une seule santé" période 2021-2025.

VNA/CVN