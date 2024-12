Hanoï

Vers une meilleure gestion des trottoirs pour soutenir le commerce et le développement urbain

Le Service municipal de la construction de Hanoï collabore actuellement avec les Comités populaires de 16 arrondissements et districts pour mener des enquêtes sur la location des trottoirs de 123 rues, dans le but de soutenir les activités commerciales et le développement économique urbain.

Photo : Nguyên Truong/CVN

Pour la troisième fois, le Service municipal de la construction a finalisé le plan de gestion, d'exploitation et d'utilisation des trottoirs et des routes de Hanoï.

Afin de mettre en place ce projet, le Service municipal a travaillé avec des experts, les bureaux de gestion urbaine des districts et les autorités locales pour réaliser des enquêtes, des études sociologiques et évaluer la gestion ainsi que l’utilisation des trottoirs dans les 123 rues identifiées, conformément aux propositions des Comités populaires et des districts. Parmi ces zones, on retrouve 11 arrondissements (Hoàn Kiêm, Dông Da, Hai Bà Trung, Câu Giây, Tây Hô, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Dông, Bac Tu Liêm, Nam Tu Liêm, Long Biên) et cinq districts (Hoài Duc, Thanh Tri, Dông Anh, Gia Lâm, Dan Phuong).

Parmi ces rues, 40 dans l'arrondissement de Hoàn Kiêm sont incluses dans l’étude, cet arrondissement étant celui qui compte le plus de zones répondant aux critères pour la location des trottoirs. Il est suivi par Tây Hô avec 16 rues, Hai Bà Trung avec 12 rues, et Long Biên avec neuf rues.

Inspiré de l’expérience d’autres pays et villes, le Service municipal de la construction a défini six critères pour la location des trottoirs. Ces critères incluent la superficie (avec une largeur minimale variant entre 1,5 m et 3 m), la place de stationnement, la sécurité, l’hygiène environnementale, le maintien de l’ordre public, la sécurité incendie et la propreté.

En ce qui concerne les vendeurs ambulants, il leur est demandé d’utiliser des stands conformes aux normes définies par les Comités populaires des districts.

Des critères et modèles pour une gestion optimale

Le Service municipal a également proposé neuf modèles pour l'utilisation des trottoirs, selon leur largeur, allant de 1,5 m à plus de 7,5 m. Ces modèles visent à soutenir les activités commerciales, le développement économique urbain et le stationnement temporaire.

Photo : CTV/CVN

Le premier modèle concerne les trottoirs des vieux quartiers, où aucune activité commerciale n’est autorisée si la largeur ne dépasse pas 1,5 m. Ces trottoirs sont entièrement réservés aux piétons.

Les huit autres modèles s'appliquent aux trottoirs plus larges (de plus de 3 m à plus de 7,5 m). Une largeur minimale de 1,5 m doit être réservée aux piétons, la zone proche des bâtiments pouvant être utilisée pour des commerces, tandis que la partie adjacente à la chaussée peut accueillir des vélos et des motos, si la surface le permet.

Le projet prévoit aussi des règles concernant l’utilisation temporaire des trottoirs et des routes pour le stationnement. L’attribution, la modification ou l’annulation des autorisations de location des trottoirs relèvent du Service municipal des transports et des Comités populaires des districts. Ces autorisations doivent spécifier les limites, la durée et les conditions d’utilisation. Les frais de location sont fixés par la Résolution n°6 du 7 juillet 2020 du Conseil municipal, avec un tarif mensuel de 20.000 à 40.000 dôngs/m².

Le docteur et architecte Dào Ngoc Nghiêm, vice-président de l'Association vietnamienne d'urbanisme, souligne que la location des trottoirs doit respecter les traditions locales et servir les habitants. Il insiste sur le fait qu'il est difficile de catégoriser les trottoirs, en particulier dans le centre-ville de la capitale, où ceux-ci ont été construits à différentes périodes avec des dimensions variées. Il préconise que la classification des trottoirs ne se base pas uniquement sur leur largeur, mais aussi sur les caractéristiques traditionnelles de chaque rue et des bâtiments adjacents.

Il ajoute que l'expérience internationale montre l'importance de choisir soigneusement les trottoirs à louer, en privilégiant les zones touristiques, et il recommande de mettre l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Enfin, il conseille de consulter largement les habitants des zones concernées avant de prendre toute décision.

Nguyên Truong – Câm Sa/CVN