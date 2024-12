Le secrétaire général du Parti à l'écoute d’électeurs de Hanoï

Lors de sa rencontre le matin du 3 décembre avec des électeurs de Hanoï, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné les tâches urgentes définies par le Comité central du Parti, notamment le renforcement du rôle du Parti, la rationalisation de l’appareil politique et la lutte contre le gaspillage, la corruption et les pratiques malsaines...

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a indiqué que le Politburo, le Secrétariat et le Comité central avaient décidé de dresser le bilan de la mise en œuvre de la résolution n°18 du XIIe Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre plus simple, plus efficace et plus performante".

Un plan sur la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique devrait être finalisé au premier trimestre 2025, a souligné le dirigeant.

En ce qui concerne la lutte contre le gaspillage, la corruption et les pratiques malsaines, le leader du Parti a promis de la poursuivre sans aucune concession. Ce travail est mené avec une rigueur absolue et sans compromis, a-t-il ajouté.

Appréciant les efforts et les réalisations obtenues ces dernières années par l’organisation du Parti, les autorités et la population de la capitale, le secrétaire général Tô Lâm a proposé des mesures pour préserver ses traditions culturelles dans le contexte actuel.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm et des membres de la délégation de députés de Hanoï ont informé les électeurs des résultats de la 8e session de la XVe Assemblée nationale et ont écouté leurs avis sur quelques questions, notamment les préparatifs des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2025-2030.

VNA/CVN