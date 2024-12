Le Vietnam rend hommage aux vétérans de guerre et aux experts chinois

La Commission militaire centrale du ministère de la Défense du Vietnam a organisé une rencontre à Pékin le 9 décembre avec plus de 30 vétérans de guerre et experts chinois qui ont soutenu la lutte du Vietnam pour l'indépendance nationale.

>> Une délégation du Parti en visite de travail en Chine

>> Conférence théorique entre les Partis communistes du Vietnam et de Chine

>> Rendre les relations Vietnam - Chine plus approfondies et substantielles

Présidant l'événement, le membre permanent de la Commission militaire centrale et vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, a rappelé le rôle joué par la Chine pendant les luttes du Vietnam pour l'indépendance nationale et la réunification, avec des contributions essentielles en armes, équipements, aide logistique, expertise technique et formation qui ont contribué à assurer les victoires du Vietnam pendant ses guerres de résistance.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam apprécie toujours, se souvient et est profondément reconnaissant pour les dons opportuns et sincères fournis par le Parti, le gouvernement, le peuple et l'armée chinois, a-t-il déclaré.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a déclaré que la commission et le ministère entreprenaient un examen pour préserver les cimetières des soldats tombés au combat et les tombes des experts chinois qui ont soutenu la révolution vietnamienne.

Il a saisi cette occasion pour inviter les vétérans chinois à se rendre au Vietnam à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et du 35e anniversaire de la Journée de la défense nationale, qui aura lieu plus tard cette année.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a fait écho à ce sentiment, réitérant la profonde gratitude du Parti, du gouvernement, de l'armée et du peuple vietnamiens pour l'aide sincère et efficace fournie par leurs homologues chinois, non seulement au cours des luttes passées pour l'indépendance nationale, mais aussi dans le processus actuel de construction du socialisme et de développement national.

À cette occasion, Bùi Thanh Son et Hoàng Xuân Chiên ont offert des cadeaux aux vétérans de guerre chinois et à leurs proches.

VNA/CVN