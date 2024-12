Une rue de Quang Tri porte le nom d'un journaliste de la VNA

>> Honorer les contributions des journalistes-soldats de la VNA pendant la guerre

Cette décision fait suite à une résolution adoptée lors de la 28e session du Conseil populaire de la province de Quang Tri, qui a approuvé la dénomination de 40 rues et de cinq ponts à Dông Hà, dont celle portant le nom de Luong Nghia Dung.

Photo : VNA/CVN

La rue Luong Nghia Dung, d'une longueur de 270 m et d'une largeur de 10 m, est une voie à double sens reliant les rues Dang Thi et Nguyên Van Cu dans la zone urbaine de Nam Dông Hà, quartier de Dông Luong, ville de Dông Hà de Quang Tri.

La ville de Dông Hà rend ainsi un vibrant hommage à Luong Nghia Dung en donnant son nom à l'une de ses rues. Ce journaliste de la VNA, mort pour la patrie, est ainsi honoré pour son courage et son engagement.

Le vice-président permanent de l'Association des journalistes de la province de Quang Tri, Hoàng Ngoc Sy, a affirmé que cette distinction représentait la fierté pour la communauté journalistique nationale, particulièrement à Quang Tri. Son engagement sans faille pour la cause nationale a fait de Luong Nghia Dung un véritable héros, dont le nom restera gravé dans l'histoire du journalisme vietnamien.

Né en 1934 dans le village de Phu Nhiêu, commune de Quang Trung, district de Phu Xuyên, province de Hà Dông (actuelle Hanoï), Luong Nghia Dung était journaliste de guerre de la VNA. Durant sa brève mais remarquable carrière de six années, interrompue par son décès à l'âge de 38 ans, il a constitué un patrimoine photographique exceptionnel de plus de 2.000 clichés précieux sur la guerre.

Grâce à sa contribution exceptionnelle, il a reçu à titre posthume le Prix d'État de la littérature et des arts en 2007 et le prestigieux Prix Hô Chi Minh, la plus haute distinction nationale en matière de littérature, des arts et de la photographie, en 2017.

VNA/CVN