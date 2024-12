Le Vietnam triomphe au Championnat mondial de mind mapping en Turquie

L'équipe vietnamienne des sports du cerveau a obtenu des résultats exceptionnels lors des Championnats du monde de lecture rapide et de cartographie mentale 2024 (The World Speed Reading & mind mapping 2024) et des Championnats du monde de la mémoire 2024 (The World Memory Championships 2024).