Les soins contre le cancer et l’ostéoporose au menu de Sandoz Specialty Summit

Les maladies non transmissibles, notamment les cancers tels que le cancer du poumon, du foie et du sein, représentent 77% du total des décès au Vietnam, rendant le besoin de traitements efficaces et abordables contre le cancer encore plus urgent, selon les professionnels de santé présents au Sandoz Specialty Summit 2024.

Organisé par Sandoz Vietnam simultanément à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï le 7 décembre, le sommet a réuni 500 professionnels de santé.

Le sommet a mis en avant le biosimilaire du rituximab pour le traitement du lymphome non hodgkinien, en présentant des données et des informations concrètes issues de grandes conférences internationales comme ASH 2024 et EHA 2024. De plus, le biosimilaire du rituximab s’est avéré efficace grâce à de nombreuses études cliniques et rentable, offrant à de nombreux patients atteints de PR-ILD un accès aux thérapies biologiques.

Le Gefitinib Sandoz, une thérapie prometteuse pour le cancer du poumon non à petites cellules, a également été présenté, reflétant le besoin de traitements accessibles qui peuvent améliorer les résultats du deuxième cancer le plus répandu et le plus difficile à traiter au Vietnam.

L’événement a également mis en avant l’acide zolédronique pour la gestion de l’ostéoporose, en insistant sur l’observance du traitement par les patients pour réduire les fractures et améliorer la qualité de vie des populations vieillissantes.

En plus de l’oncologie, le sommet s’est concentré sur l’ostéoporose. Le Vietnam devenant l’un des pays vieillissant le plus rapidement au monde, l’ostéoporose devient un problème de plus en plus important. De nombreux patients, en particulier les personnes âgées, présentent un risque de fractures qui ont un impact significatif sur leur qualité de vie.

Les discussions lors de l’événement ont souligné comment l’amélioration de l’observance des traitements accessibles tels que l’acide zolédronique peut aider à réduire les fractures et les refractures tout en offrant des solutions rentables pour gérer l’ostéoporose.

Face au fardeau croissant du cancer au Vietnam, nous nous engageons à soutenir les professionnels de la santé avec des thérapies oncologiques innovantes comme le biosimilaire du rituximab pour améliorer les résultats des patients. De même, les traitements comme l’acide zolédronique représentent une avancée significative dans la gestion de l’ostéoporose, a déclaré Charaf Eddine Kadri, directeur général de Sandoz Vietnam.

En nous intéressant non seulement à l’efficacité du traitement mais aussi à l’observance du traitement par les patients, nous pouvons avoir un impact profond sur la santé publique. Des événements comme ce sommet sont une plateforme essentielle pour partager des idées et stimuler l’innovation avec les professionnels de santé, a-t-il indiqué.

