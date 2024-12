Remise des souvenirs des martyrs et anciens combattants vietnamiens fournis par les États-Unis

Le Comité directeur national pour la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats tombés au combat (Comité directeur national 515) en coopération avec l'ambassade des États-Unis à Hanoï, le Département des relations extérieures du ministère de la Défense et d'autres organes concernés, a organisé le 9 décembre une cérémonie de remise des souvenirs des martyrs et anciens combattants vietnamiens fournis par les États-Unis.

Lors de la cérémonie, le général de brigade Doan Quang Hoà, directeur du Département des politiques relevant du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam et chef du Bureau du Comité directeur national 515, a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens accordent toujours une grande attention aux politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution. Notamment, la recherche et le rapatriement des restes de martyrs constituent une tâche essentielle des activités de gratitude.

Ces dernières années, la coopération internationale pour surmonter les conséquences de la guerre, en particulier à travers la fourniture d'informations et de souvenirs utiles à la recherche des restes des martyrs vietnamiens, a obtenu des résultats remarquables.

À cette occasion, Doan Quang Hoà a émis son souhait que les États-Unis continuent à soutenir le Vietnam dans ses efforts pour remédier aux conséquences de la guerre, notamment dans la recherche et le rapatriement des restes des martyrs.

Par l'intermédiaire de l'ambassade des États-Unis, le Centre Ash de l'Université Harvard (États-Unis) avait transmis le 30 novembre 2024 à Hanoï plusieurs souvenirs de guerre appartenant à des martyrs et anciens combattants vietnamiens au Département des politiques du Bureau du Comité directeur national 515. Après réception, le Département des politiques a demandé aux organes, unités et localités concernés de vérifier les informations relatives aux proches des martyrs dans les provinces de Nam Dinh, Thai Binh, Hung Yên, Hai Duong, Phu Tho, Vinh Phuc, Bac Ninh et Nghê An.

