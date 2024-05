Ouverture du 2e Festival du lotus de Dông Thap 2024

L’événement vise à présenter la culture et à promouvoir les potentiels économiques des produits agroalimentaires à base de lotus de Dông Tháp, tout en reliant les villes et provinces du delta du Mékong pour développer le tourisme agricole. Il crée des opportunités de connexion entre la production et la consommation au bénéfice des producteurs de lotus.

Lors de son discours d’ouverture, Pham Thiên Nghia, président du Comité populaire provincial, a affirmé que suite au succès de la première édition, ce festival représentait une nouvelle étape dans le développement de la marque commerciale et la promotion du commerce et du tourisme, portant les produits à base de lotus à un niveau supérieur.

"La province de Dông Tháp prend toujours en haute considération le développement des valeurs culturelles et économiques de cette plante particulière, en l’associant au développement du tourisme et en créant une image typique de la province", a déclaré M. Nghia.

"La province de Dông Thap a mis en place des aménagements, des programmes de connexion et d’encouragement pour les paysans et les producteurs de lotus afin de créer des régions concentrées de matières premières. En effet, les produits utilisés comme cadeaux à base de lotus se sont fortement développés. Il est rare de trouver une plante qui représente à la fois la culture, l’histoire, les us et coutumes, tout en montrant une forte vitalité, une noblesse et une pureté. En outre, cette plante crée des valeurs économiques à partir de ses racines, tiges, feuilles et fleurs. Toutes les parties de cette plante peuvent non seulement embellir la vie, mais aussi bénéficier aux habitants en termes économiques", a souligné M. Nghia.

Une trentaine d’activités

Placé sous le thème "Rayonnement de la couleur des lotus", cet événement d’envergure provinciale présente au public une trentaine d’activités, dont un colloque international sur le lotus, un colloque sur l'amélioration de la chaîne de valeur de l'industrie du lotus dans la province de Dông Thap, un espace international d'exposition de lotus, une rivière aux lotus, un concours culinaire de plats à base de lotus, une rue gastronomique aux lotus, un défilé de voitures anciennes, un carnaval de lotus et des programmes artistiques intitulés "Mélodie de la jeunesse du pays des lotus roses".

Les grandes scènes et miniatures du festival offrent des espaces uniques dédiés au lotus, ainsi que des activités attrayantes telles que la plus grande carte de lotus du Vietnam, un défilé d’áo dài décorés de fleurs de lotus, avec la participation de 5.500 femmes de Dông Thap.

L’événement propose également un espace de lotus avec 100.000 pots de lotus et 52 variétés de lotus magnifiquement disposés, créant un espace d'expérience intéressant pour les résidents et les visiteurs. Dans le cadre du festival, un espace présente la chaîne industrielle du lotus, avec près de 60 produits OCOP (À chaque commune son produit) à base de lotus et plus de 120 produits transformés à partir de lotus, offrant un lieu de shopping idéal pour les habitants et les touristes tout au long du festival.

Pour que le lotus se développe aussi brillamment qu'aujourd'hui, le président du Comité populaire de la province de Dông Thap a exprimé sa gratitude aux générations de dirigeants qui ont travaillé dur pour élaborer et concrétiser l’industrie du lotus à partir de zéro jusqu’à sa forte croissance.

Il a remercié les entreprises qui choisissent Dông Thap pour développer leur carrière et s'unissent pour apporter le lotus rose au monde, ainsi que les jeunes entrepreneurs pour leurs efforts diligents et leur créativité constante pour créer des produits uniques, valorisant le lotus de Dông Tháp.

"C'est une grande motivation spirituelle pour Dông Tháp afin d’atteindre les objectifs de construire une province conviviale, dynamique et créative, s'efforçant de devenir une destination sûre, attrayante et impressionnante dans le cœur des touristes, digne de son slogan +Dông Thap - Pure comme l’âme de lotus+", a souligné M. Nghia.

Le 2e Festival du lotus de Đông Tháp, organisé par le Comité populaire de la province de Dông Tháp en coopération avec le Département de promotion de l’industrie et du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a accueilli des milliers de visiteurs, notamment plusieurs représentants des autorités compétentes des villes et provinces du delta du Mékong, ainsi que des consulats généraux du Cambodge et de Chine, entre autres.

Texte et photos : Truong Giang/CVN