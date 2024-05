La pomme étoilée de Soc Trang à la conquête des marchés exigeants

Le district de Kê Sach, dans la province de Soc Trang (Sud), compte actuellement près de 2.500 ha de plantations de pomme étoilée, également connue sous le nom de pomme de lait. Il s'agit de l'un des districts les plus importants pour la production et l'exportation annuelle de milliers de ces fruits vers le marché international.

>> Soc Trang renforce la sensibilisation sur la lutte contre la pêche INN

>> Le 1er trimestre record pour les exportations de fruits et légumes

>> Bientôt l'exposition des fruits et produits agro-alimentaires de Binh Phuoc

D'après Trân Van Phuong, directeur de la coopérative Xom Dông 2, située dans la commune de Thoi An Hôi, district de Kê Sach, depuis le début de l'année jusqu'à présent, sa coopérative a exporté près de 40 tonnes de pommes étoilées vers les États-Unis. "Les pommes étoilées de notre coopérative respectent les bonnes pratiques agricoles et répondent aux normes biologiques. Elles sont les fruits les plus exportés de notre coopérative sur le marché américain", a déclaré M. Phuong.

Lors de l'exposition des produits exportés de la mégapole du Sud 2024 (HCM City Export 2024), qui s'est tenue du 8 au 11 mai au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), le stand de la coopérative Xom Dông 2 a présenté au public de Hô Chi Minh-Ville non seulement des pommes étoilées, mais également des prunes de haute qualité. Le représentant de cette coopérative a indiqué que le marché américain avait une forte demande pour la pomme étoilée de Soc Trang en raison de sa chair délicieuse et de son volume de production constant.

En 2024, la pomme étoilée de la province de Soc Trang entame sa sixième année d'exportation vers des marchés exigeants tels que les États-Unis, l'Australie, Singapour, entre autres, générant ainsi des revenus pour les agriculteurs et contribuant au développement économique local.

Selon Su Quôc Lôc, directeur de la coopérative agricole Lôc-Mai, située dans la commune de Trinh Phu, district de Kê Sach, en décembre 2023, sa coopérative a exporté plus de 20 tonnes de pommes étoilées vers les États-Unis et l'Australie, constatant que les perspectives d'exportation sont très prometteuses. Néanmoins, la haute saison des pommes étoilées se situe généralement entre octobre et novembre chaque année, ce qui peut entraîner une baisse du volume de production pendant la contre-saison.

Poursuivre la culture bio

Afin d'assurer un approvisionnement continu en marchandises, à partir de la récolte agricole 2022-2023, sa coopérative a mis en œuvre la technique de l'étalement sur différentes saisons, privilégiant une période de récolte prolongée plutôt qu'une maturation concentrée comme auparavant, afin d'éviter les surplus de produits. Malgré cela, le prix de vente reste élevé.

Selon M. Lôc, l'amélioration de la qualité et la garantie de la sécurité alimentaire et de l'hygiène pour que les pommes étoilées répondent aux normes techniques demeurent une priorité. Les 33 membres de la coopérative s'engagent unanimement à appliquer la science et la technologie depuis les phases de plantation, de floraison, d’emballage, jusqu'à la récolte et le conditionnement. Les engrais chimiques et les pesticides sont entièrement remplacés par des engrais organiques et microbiens. Actuellement, la coopérative possède 33 hectares certifiés VietGAP.

Pour accroître la valeur des pommes étoilées, les autorités locales ont encouragé la mise en place de modèles de production biologique pour les pommiers étoilés, dans le but de produire des fruits propres, sûrs et qualifiés pour l'exportation vers les marchés étrangers. La province de Soc Trang a également renforcé les liens de consommation des produits, ce qui contribue à augmenter la valeur des pommes étoilées et à générer des revenus élevés pour les agriculteurs.

À ce jour, la province compte 25 indicateurs régionaux de culture, avec une superficie consacrée à la culture de la pomme étoilée dépassant les 196 ha.

Texte et photos : Truong Giang/CVN