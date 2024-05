Le lotus à l’honneur à Dông Thap

La 2 e édition du Festival du lotus de Dông Thap aura lieu du 16 au 19 mai 2024 au parc Van Miêu, dans la ville de Cao Lanh, province de Dông Thap (Sud). L’événement présentera au public national et international 66.000 pots et 57 variétés de lotus, en plus de 120 produits à base de lotus.

Placé sous le thème "Le rayonnement de la couleur du lotus", l’événement vise à honorer la couleur du lotus et promouvoir les valeurs culturelles et économiques tout en renforçant l’industrie du lotus associée au tourisme et à l’image et au peuple de Dông Thap.

Le Festival du lotus de Dông Thap organisé par le Comité populaire de la province présente une trentaine d’activités de grande ampleur dont des conférences internationales sur le lotus, colloques sur l’amélioration de la chaîne de valeur du lotus de Dông Thap, annonce des premiers lots de lotus exportés vers le Japon, espace d’exposition des lotus internationaux, rivière du lotus, concours des plats à base de lotus, rue de la gastronomie.

Au programme également, des activités festives et artistiques telles qu’un défilé de voitures anciennes, un carnaval du lotus, une performance spectaculaire intitulée "la Mélodie de la jeunesse de la terre des lotus", un défilé de mode, une exposition de photos, peintures et céramiques du Sud au sujet de lotus de Dông Thap, un trek en pleine saison du lotus, des circuits de visite et d’expérience par Tràm Chim et un espace pour les loisirs créatifs, entre autres.

Photo: Truong Giang/CVN

Outre les espaces paysagers uniques aménagés à l’occasion du festival et mettant le lotus à l’honneur, les festivaliers pourront participer à des activités attrayantes telles que la création de la plus grande carte du lotus au Vietnam et un défilé d’áo dài (robes traditionnelles vietnamiennes) auquel participeront plus de 5.500 femmes de la province. L'espace lotus rassemblera 66.000 pots de lotus de 57 variétés magnifiquement disposés, créant un espace formidable pour les résidents locaux et les visiteurs.

Fierté de la terre des lotus

En outre, une foire commerciale du Delta du Mékong - Dông Thap 2024 est également prévue, réunissant 250 stands et un espace d'exposition de la chaîne industrielle du lotus, présentant environ 60 produits OCOP à base de lotus et plus de 120 produits transformés à partir de lotus, ce qui constitue un lieu de shopping idéal pour les résidents et les touristes pendant toute la durée du festival.

Huỳnh Minh Tuân, vice-président du Comité populaire provincial de Dông Thap a déclaré que la province était depuis longtemps fière d'être le pays des fleurs de lotus. En effet, elle est connue dans tout le pays à travers deux vers célèbres : "Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ" (la Terre de Thap Muoi est la plus belle grâce à ses lotus. Le Vietnam est le plus beau grâce à l’oncle Hô). "Dông Thap est une terre charmante, bénie par la nature et habitée par des gens diligents, compatissants, travailleurs, qui osent penser, faire, créer, qui aiment le lotus et s'en remettent à lui", a déclaré Huỳnh Minh Tuân.

Photo : VNA/CVN

"En venant à Dông Thap, nous pouvons non seulement admirer la beauté de ses canaux fertiles et de ses vastes rizières à perte de vue, mais également profiter du sentiment de paix qu’inspirent ses vastes champs de lotus parfumés et de forte vitalité naissant de la boue profonde dans laquelle ils s’épanouissent, +Le lotus vit proche de la boue mais ne sent pas mauvais du tout+, symbolisant ainsi une forte volonté de surmonter les difficultés et les défis pour viser +la Vérité, la Bonté et la Beauté+. De plus, les délices au lotus constituent une caractéristique culturelle culinaire unique qu’on ne retrouve nulle part ailleurs", a ajouté M. Tuân.

C’est pour toutes ces valeurs que Dông Thap a choisi le lotus comme image caractéristique et la province est déterminée à créer la marque "Dông Thap - Terre du Lotus Rose", en promouvant l’identité culturelle du lotus, honorant la fleur de lotus et mettant en lumière la valeur culturelle et économique des produits confectionnés à partir de plantes de lotus.

Photo: Truong Giang/CVN

Selon M. Tuân, le premier festival du lotus en 2022, organisé par le Comité populaire provincial a connu un grand succès attirant plus de 100.000 visiteurs. Ces derniers avaient eu l’occasion d’apprécier et d’expérimenter les bienfaits du lotus tout au long du festival. L'événement a permis de promouvoir la culture et le tourisme et d’affirmer le potentiel inhérent à Dông Thap et de renforcer les activités économiques liées au lotus en reliant le développement du tourisme à l'économie agricole.

Truong Giang/CVN