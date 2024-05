Le Festival du village de Sen 2024 à Nghê An

Photo: VNA/CVN

Le festival vise également à célébrer le 55e anniversaire du jour où le Président Hô Chi Minh (Oncle Hô) envoya sa dernière lettre au Comité provincial du Parti de Nghê An (21 juillet 1969) et les 55 ans de la mise en œuvre de son Testament (1969).

Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire provincial, Nguyên Duc Trung, a souligné que ce festival annuel du village de Sen était devenu un événement politique et culturel important. "Via les activités de ce festival, nous pouvons mieux comprendre la vie et la carrière révolutionnaire de notre grand leader, contribuant ainsi à promouvoir l'étude et le suivi de son idéologie, de sa morale et de son style de vie, mais aussi à renforcer le patriotisme, l’édification du bloc de grande union nationale en vue du peuple riche, du pays puissant, démocratique, égale et civilisée".

Ce festival propose diverses activités spéciales dont un spectacle avec des chansons louant les contributions du Président Hô Chi Minh, les sentiments des habitants envers lui, des cérémonies d’offrande d’encens à son mémorial, au temple de Chung Son et au vestige de Kim Liên, un défilé dans son village natal, des expositions photographiques sur le Président et son village natal et des activités sportives.

Clôture le 19 mai.

VNA/CVN