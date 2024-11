La province de Long An promeut l’investissement et le commerce en France

La province de Long An (Sud), en coordination avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de région Paris - Île-de-France (CCI Paris-Île-de-France), a organisé le 13 novembre dans la capitale française un dialogue Vietnam - France sur l’investissement et le commerce.

Photo : VNA/CVN

Présent au dialogue, le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Van Son, a déclaré que Long An, située dans le delta du Mékong, occupe une position stratégique importante, proche à Hô Chi Minh-Ville - pôle politique et économique dynamique du Vietnam.

La province connaît une croissance stable, se classant au 12e rang national en termes de PIB et 2e en termes d’administration économique en 2023 selon les évaluations de la VCCI et de l’USAID. Elle figure également parmi les dix premières localités en termes d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), avec 1.367 projet pour plus de 12,5 milliards d'USD.

La France est le 2e pays de l’Union européenne et le 12e sur 41 pays et territoires investissant à Long An, avec 12 projets représentant un total de plus de 161 millions d'USD, a-t-il indiqué.

Avec une immense marge de manœuvre pour promouvoir la coopération bilatérale, Long An est un partenaire fiable, possédant des potentiels distincts et des avantages concurrentiels exceptionnels, contribuant à diffuser des valeurs durables, a souligné Huynh Van Son, avant de s’engager à soutenir les investisseurs et à garantir leurs intérêts à long terme.

Les représentants de Long An et de la CCI Paris - Île-de-France ont tous exprimé leur désir de renforcer leur coopération en matière d'investissement et de commerce.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le directeur adjoint international de la CCI Paris - Île-de-France, Christophe Bellanger, a promis de présenter les potentiels de la province de Long An, ainsi que d'autres localités vietnamiennes, aux entreprises françaises, les aidant à investir ou à exporter leurs produits vers le marché vietnamien en général et à Long An en particulier.

De son côté, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Long An, Nguyên Van Duoc, a souligné le potentiel de coopération bilatérale dans les énergies vertes, ainsi que l’industrie et la haute technologie.

Dans le cadre de sa visite de travail en France, la délégation de Long An a travaillé avec le groupe Soletanche Freyssinet, spécialisé dans la construction d'infrastructures, et a visité le chantier du projet de Metro Grand Paris Express.

VNA/CVN