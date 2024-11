Les exportations textiles pourraient atteindre 44 milliards d'USD cette année

Les entreprises du textile et de l'habillement appliquent, d'ici à la fin d'année, la période de pointe du shopping, de nombreuses solutions comme la diversification des produits, le lancement de nouveaux produits en termes de matériaux et de design, la réponse aux normes strictes des partenaires dans le but d'atteindre l'objectif d'une valeur d'exportation annuelle de 44 milliards d'USD.

Selon les données de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), le chiffre d'affaires total à l’export de textile-habillement en octobre a atteint 3,86 milliards d'USD, soit une augmentation de 10,7% sur un mois et une augmentation de 24,26% sur un an.

Photo : VNA/CVN

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires total à l’export de ces produits au cours des 10 premiers mois de 2024 a atteint 36,11 milliards d'USD, soit une hausse de 9,86% en variation annuelle. Vu Duc Giang, président de VITAS, a déclaré que les exportations vietnamiennes de textile-habillement ont continué de s'améliorer à la fin de l'année, ce qui se reflète dans la croissance du chiffre d’affaire à l’export de plus en plus élevée par rapport à celle aux premiers mois de l'année.

Les principaux débouchés tels que les États-Unis, l'UE, le Japon et la Chine maintiennent leur croissance tandis que l’ASEAN, la Russie, le Canada… constituent des marchés potentiels. En outre, la tendance continue à la baisse des taux de fret soutient également la croissance des exportations des produits de textile-habillement.

Le Vietnam a encore des potentiels pour accélérer ses exportations de ces produits au cours des derniers mois de l'année, car les produits stockés de partenaires d'importation ont considérablement diminué et les politiques de taux d'intérêt des États-Unis et de l'Europe s'améliorent, ce contribuant à stimuler la demande d'achats en fin d'année.

En 2024, le secteur de textile-habillement du Vietnam pourrait atteindre 44 milliards d'USD de chiffre d'affaires à l'exportation, soit une augmentation de près de 10% par rapport à 2023. Ses produits ont été exportés vers plus de 100 pays et territoires et seront expédiés vers 104 marchés l'année prochaine.

Cependant, dans le contexte de l'expansion des marchés d'exportation et de l'augmentation du chiffre d'affaires à l'export, ce secteur est encore confronté à de nombreux défis, notamment les normes strictes exigées par les marchés de l'UE et des États-Unis. Cela ajoute la tendance au développement vert, durable et numérique... qui oblige les entreprises à se concentrer sur l'investissement dans la technologie pour s'adapter et accueillir les nouvelles opportunités du marché.

Selon des experts, les entreprises doivent encore être prudentes, gérer strictement leurs activités de production et commerciales, suivre leurs plans fixés afin de pouvoir atteindre leurs objectifs et poursuivre la tendance de développement en 2025 et au-delà.

VNA/CVN