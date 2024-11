Le ministère de la Défense renforce les mesures contre la pêche INN

Le Comité directeur du ministère de la Défense pour la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a tenu une conférence le 12 novembre à Bà Ria-Vung Tàu, visant à discuter des actions urgentes à mettre en place conformément aux directives du Premier ministre pour éliminer la pêche illégale.