Hung Yên émerge comme un nouveau pôle d’attraction pour les investisseurs étrangers

Au cours des neuf premiers mois de l’année, la province de Hung Yên a enregistré 114 nouveaux projets d’investissement, soit 48 de plus qu’à la même période de l’an passé, pour un montant cumulé de 1,7 milliard d'USD, un record.

>> La province de Hung Yên développe des zones urbaines vertes et intelligentes

>> Le dirigeant Tô Lâm rencontre des électeurs de Hung Yên

>> Hung Yên attire 1,7 milliard d'USD d'investissements étrangers en neuf mois

Cette dynamique s’accompagne de près de 600 projets d’investissements directs étrangers (IDE), totalisant 7,6 milliards d'USD de capital, plaçant Hung Yên parmi les pôles les plus attractifs pour les investisseurs internationaux.

Photo : BQL/CVN

Avec 17 parcs industriels couvrant plus de 4.300 ha, dont 10 pleinement opérationnels, Hung Yên dispose de l’infrastructure moderne et des atouts géographiques nécessaires pour attirer les investisseurs.

Les projets d’investissement étranger à Hung Yên couvrent une large gamme de secteurs. De nombreux projets majeurs, souvent à haute valeur technologique, s’y sont déjà implantés, tels que ceux de ToTo (403 millions d'USD), Nippon Mektron (300 millions d'USD), Kyocera (264 millions d'USD) ou encore Hoya (214 millions d'USD).

Les infrastructures de transport jouent un rôle crucial dans l’attractivité de la province. Récemment, des projets de grande envergure comme la route périphérique 4 et les liaisons entre les autoroutes Hanoi - Hai Phong et Câu Gie - Ninh Binh ont été développés. Hung Yên s’est aussi imposée comme une province où il est facile de faire des affaires, avec des démarches administratives simplifiées et un soutien renforcé aux entreprises.

«Les efforts de la province pour accroître la transparence, réduire les coûts cachés, fournir un soutien juridique et faciliter l’accès des entreprises au marché ont renforcé l’attractivité de Hung Yên», explique Trân Quôc Van, président du Comité populaire provincial.

Cette efficacité administrative est saluée par les investisseurs, notamment par l’entreprise sud-coréenne Shinhwa Contech Hung Yên, qui souligne la rapidité des procédures, de la délivrance de la licence d’investissement à la mise en service de leur usine.

«Notre entreprise tient à remercier chaleureusement le président de la province de Hung Yên, ainsi que les autorités locales et le comité de gestion des zones industrielles, pour leur soutien actif et précieux. Nous avons choisi d’implanter notre usine à Hung Yên pour produire des pièces automobiles. Nous commencerons par un premier atelier, avec l’intention de développer progressivement notre site et d’ajouter d’autres installations, afin de tirer pleinement parti de la situation géographique avantageuse de la province», a exprimé Ha Young Soo, son directeur général, sa grande satisfaction.

Les efforts déployés par cette province pour améliorer son environnement des investissements ont porté leurs fruits: en 2023, Hung Yên a vu son indice de compétitivité provinciale (PCI) se hisser à la 12e place sur 63 provinces, soit deux places de plus, tandis que son indice vert (BGI) a progressé de dix rangs, atteignant la 4e place. La province a également enregistré des avancées significatives dans les domaines de la réforme administrative et de la satisfaction des citoyens.

Dans les mois à venir, la province continuera de renforcer son attractivité en ciblant principalement les grands investisseurs. Elle mettra l’accent sur les secteurs de haute technologie, respectueux de l’environnement et à forte valeur ajoutée. Parallèlement, Hung Yên prévoit de développer ses parcs industriels en améliorant leur compétitivité et leur efficacité, en favorisant la création de grandes grappes industrielles. La province s’engage également à accélérer la construction des infrastructures des zones industrielles déjà approuvées par le gouvernement.

La stratégie de développement de Hung Yên, à l’horizon 2030 avec une vision jusqu’en 2045, vise à faire de la province un centre industriel prospère et durable. En capitalisant sur ses atouts et en modernisant son environnement des affaires, Hung Yên entend se positionner comme une destination incontournable pour les investisseurs.

VOV/VNA/CVN