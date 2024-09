Long An accélère l'avancement des projets d'infrastructures pour attirer les investisseurs

Au cours des derniers mois de 2024, la province de Long An (Sud) renforcera la réforme administrative, améliorera la compétitivité et accélérera l'avancement des projets d'infrastructures afin de créer une motivation pour attirer les investissements.

>> Long An : l'essor du développement urbain comme moteur de croissance économique

>> Séminaire sur la connexion d'investissement entre Long An et des entreprises sud-coréennes

>> Long An continuera à améliorer son climat d'affaires et d'investissement en 2024

Photo : CTV/CVN

Les autorités locales prévoient d’organiser des dialogues avec les entreprises pour les aider à résoudre des difficultés, de multiplier les activités de promotion de l’investissement à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, d’améliorer les politiques concernant l’investissement...

Selon le Comité populaire provincial, au cours du premier semestre, Long An a autorisé 20 nouveaux projets d'investissement vietnamiens pour un capital total de près de 2.900 milliards de dôngs, et 53 projets d’investissement direct étranger (IDE) cumulant plus de 266 millions d'USD.

VNA/CVN