L'économie numérique maintient une robuste croissance à deux chiffres

L'économie numérique du Vietnam maintient une croissance impressionnante à deux chiffres, stimulée principalement par le commerce électronique et le tourisme en ligne, a-t-on appris dans la 9 e édition du rapport sur l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est, publié le 12 novembre par Google, Temasek et Bain & Company.

Intitulé "Des bénéfices en hausse, exploiter les avantages de l'Asie du Sud-Est", ce rapport met à jour les tendances économiques numériques de six pays d'Asie du Sud-Est : l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. L'étude se concentre sur six secteurs clés : le commerce électronique (e-commerce), la livraison de repas, le transport, le tourisme en ligne, les médias en ligne et les services financiers numériques.

D'après ce rapport, la valeur brute des marchandises (Gross Merchandise Value, GMV) de l'économie numérique vietnamienne devrait atteindre 36 milliards d'USD en 2024, le commerce électronique et le tourisme en ligne en étant les principaux moteurs. Notamment, le secteur du tourisme en ligne au Vietnam a enregistré une croissance remarquable de 16% par rapport à l'année précédente, atteignant 5 milliards d'USD en 2024 et contribuant de manière substantielle à la valeur brute des marchandises.

Les médias en ligne au Vietnam se sont distingués comme les plus dynamiques en Asie du Sud-Est. En 2024, la GMV de ce secteur au Vietnam devrait atteindre 6 milliards d'USD, avec un taux de croissance annuel composé de 14%, et pourrait s'élever à 11 milliards d'USD d'ici 2030.

Le marché du voiturage en ligne au Vietnam connaît une intensification de la concurrence, notamment avec l'arrivée des constructeurs automobiles nationaux et l'introduction des véhicules électriques (VE). La GMV des secteurs du transport et de la livraison de repas devrait atteindre 4 milliards d'USD cette année, soit une augmentation de 12%.

L'intérêt et la demande pour l'intelligence artificielle (IA) sont en tête dans les zones urbaine, notamment à Hô Chi Minh-Ville et Da Nang. L'éducation, le marketing et la santé émergent comme les trois secteurs les plus recherchés pour l'application de l'IA. En outre, l'IA joue un rôle de transformation dans le développement de l'économie innovante du pays.

Le Vietnam accélère sa transition vers une société sans numéraire, grâce à des initiatives communautaires et des solutions financières innovantes. Le développement des portefeuilles électroniques et l'adoption généralisée des paiements par code QR ont significativement réduit les transactions en espèces. Les initiatives gouvernementales ont contribué à standardiser les systèmes de paiement et à améliorer l'interopérabilité, favorisant ainsi la transition vers une économie dématérialisée.

Le rapport souligne que l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est connaît une croissance vigoureuse, soutenue par des fondements macroéconomiques solides, une demande croissante des consommateurs et des avancées technologiques significatives. En 2024, l'économie numérique régionale atteindra une GMV de 263 milliards d'USD, générant 11 milliards d'USD de bénéfices. La GMV et les bénéfices affichent des taux de croissance annuels composés (TCAC) respectivement de 15% et 24% depuis 2023.

