Transport maritime : Vung Tàu inclus dans le service SWAN de MSC

>> La Suède attache une grande importance aux relations avec le Vietnam

>> La Suède désireuse de renforcer sa coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'annonce a été officiellement faite le 12 novembre lors d'une table ronde organisée au groupe Ericsson, avec la participation d'une délégation vietnamienne de haut niveau dirigée par la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, et de représentants de neuf grandes entreprises suédoises.

Quelques jours plus tôt, un protocole d'accord (MOU) avait été signé entre le port de Göteborg et SP-SSA International Terminal (SSIT, Vung Tau). Ce document démontre un engagement commun à promouvoir la connectivité et une coopération approfondie dans les domaines de la logistique et du transport maritime.

L'expansion du service SWAN vise à augmenter l’import-export entre la Suède et le Vietnam. Ce service devra améliorer le flux de marchandises entre les deux régions, en fournissant des solutions de transport efficaces, en raccourcissant les délais et en renforçant les relations économiques bilatérales.

Lors de la table ronde, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a déclaré que dans son processus de transformation basé sur les sciences, les technologies et l'innovation, le Vietnam espérer recevoir le soutien et la coopération de partenaires du monde entier, dont la Suède.

De son côté, le vice-président du groupe Ericsson, Jacob Wallenberg, s'est dit très impressionné par le développement du Vietnam ainsi que par sa forte croissance économique, son climat favorable aux investissements des entreprises étrangères. Selon lui, compte tenu des avantages apportés par la 5G et de l’intérêt du Vietnam, Ericsson estime qu’il est possible de continuer à coopérer avec le Vietnam dans ce domaine.

Pour sa part, le ministre suédois de l'Infrastructure et du Logement, Andreas Carlson, a affirmé que le Vietnam était en train de devenir une destination d'investissement attractive pour les pays européens, en particulier les pays d'Europe du Nord.

VNA/CVN