VinFast devient la marque numéro un des ventes sur le marché vietnamien

VinFast a annoncé mardi 12 novembre la livraison de plus de 11.000 voitures électriques à tous types aux clients au cours du mois d'octobre, portant le total accumulé à plus de 51.000 unités au cours de la période de janvier à octobre de 2024, devenant ainsi officiellement la marque automobile la plus vendue au Vietnam à cette période.

Photo : VNA/CVN

Les deux modèles les plus vendus sont la VF 3 avec près de 5.000 unités et la VF 5 avec plus de 2.600. D'autres modèles, notamment les VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 et VF e34, ont également obtenu des résultats commerciaux impressionnants, prouvant que les consommateurs préfèrent de plus en plus les véhicules électriques et soutiennent la tendance à la mobilité verte.

Il s'agit d'un résultat impressionnant après seulement cinq années de présence sur le marché, aidant VinFast à dépasser les constructeurs automobiles internationaux et à détenir la plus grande part de marché au Vietnam.

L'entreprise a également enregistré une forte croissance de sa production et du réseau de bornes de recharge, confirmant ainsi sa position de leader dans l'industrie de la voiture au Vietnam.

Pham Nhât Vuong, fondateur et président de Vingroup, société mère de VinFast, et Pdg de VinFast Global, a déclaré que le succès de VinFast venait du soutien et des contributions de centaines de milliers de clients, qui ont été les premiers à l'utiliser et dont les suggestions ont permis à l'entreprise d'améliorer la qualité de ses produits et services.

Il a également promis que VinFast ne se limiterait pas aux résultats actuels, mais poursuivrait ses recherches pour améliorer la satisfaction de ses clients.

VinFast propose actuellement sept gammes de voitures électriques au Vietnam, des mini-SUV aux E-SUV, avec des prix adaptés à tous les segments et compétitifs par rapport aux voitures à essence. De plus, elle s'étend sur le marché international, participant à la révolution mondiale de l'électromobilité.

VNA/CVN