Long An prévoit de créer une zone de riziculture spécialisée de haute qualité de 125.000 hectares

La province de Long An (Sud) vise à disposer de 60.000 ha de riziculture de haute qualité et à faibles émissions d'ici 2025.

Selon Nguyên Thanh Truyên, directeur du Service de l'agriculture et du développement rural de Long An, cet objectif s’inscrit dans les efforts locaux pour mettre en œuvre le projet "Développement durable d'un million d'hectares spécialisés dans la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions, associé à la croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030", selon la décision 1490/QD-TTg du Premier ministre.

En outre, Long An vise à former une zone rizicole spécialisée d'une superficie totale de 125.000 ha d'ici 2030.

