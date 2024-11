L’Algérie veut coopérer avec le Vietnam dans l’agriculture de haute technologie

Plusieurs entreprises de la province algérienne de Biskra ont exprimé leur intérêt à trouver des partenaires au Vietnam pour coopérer dans le domaine de la transformation et de l’exportation des dattes, ainsi que dans l’importation de produits transformés à base de noix de coco et d’autres produits agricoles et alimentaires certifiés Halal en provenance du Vietnam.