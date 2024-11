Grand chiffre d'affaires de l'industrie des matériaux de construction

Lors d'un récent séminaire sur le développement du secteur des matériaux de construction modernes et durables du Vietnam, le 9 novembre, Le Trung Thanh, directeur du département des matériaux de construction au ministère de la Construction, a révélé que l'industrie générait environ 47 milliards d'USD par an, contribuant à 11% du PIB national.

Photo : VNA/CVN

Selon Le Trung Thanh, la demande intérieure de matériaux de construction reste substantielle en raison de la faible superficie des zones résidentielles à l'échelle nationale, du taux d'urbanisation d'environ 43% et des infrastructures incomplètes dans les secteurs des transports et de l'énergie. Ces facteurs offrent une marge de développement importante à l'industrie des matériaux de construction.

Cependant, ces dernières années, l'industrie vietnamienne des matériaux de construction a rencontré de nombreux défis.

La consommation et les revenus ont diminué, ce qui pose des risques de stagnation de la production et de perturbations des activités des entreprises, ce qui peut entraîner des pertes d'emplois et avoir un impact sur le développement socio-économique.

Nguyen Quang Hiep, directeur de l'Institut des matériaux de construction, a souligné que de nombreux secteurs de production investissaient principalement dans des petites et moyennes entreprises, en particulier dans des domaines tels que la fabrication de briques et de tuiles, l'argile cuite, les briques non cuites, l'extraction de pierre et le sable de construction.

Par conséquent, l'application de la science et de la technologie dans la production a été confrontée à des défis importants.

La production de matériaux au Vietnam dépendait fortement de facteurs d'intrants tels que les ressources minérales, la technologie, l'énergie et le capital. L'équilibre entre l'offre et la demande pour divers types de produits était inadéquat, ce qui a entraîné un surstockage et une sous-utilisation des capacités de production des entreprises, a-t-il ajouté.

Cependant, l'utilisation de matières premières alternatives, favorisant la circularité économique dans la production de matériaux de construction, n'a pas reçu suffisamment d'attention et d'investissements appropriés.

Nguyen Quang Hiệp a souligné l'importance pour le gouvernement et les entreprises de continuer à améliorer la gestion, à appliquer la science et la technologie et à se concentrer sur le développement de nouveaux matériaux de construction respectueux de l'environnement et à haute performance.

Quach Huu Thuan, directeur général adjoint de Viglacera, a déclaré que l'intégration de la technologie, de l'innovation et de la créativité restait le principe directeur constant.

Cette approche est la clé du succès et de la puissance de la marque Viglacera, selon Quach Huu Thuan.

Viglacera est actuellement considérée comme une entreprise nationale pionnière en matière d'innovation et de créativité dans le domaine de la production de matériaux de construction. En investissant constamment dans les technologies mondiales de pointe et en se concentrant sur les technologies et produits verts, elle vise à devenir un choix de premier ordre pour pénétrer des marchés exigeants comme l'Europe, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient.

Cependant, dans le paysage concurrentiel actuel, Quach Huu Thuan estime que le gouvernement et les ministères concernés doivent établir des politiques solides pour soutenir la consommation et encourager l'utilisation de nouveaux produits de haute technologie.

Cela comprend la mise en place de barrières techniques pour les importations et la garantie d'un traitement équitable similaire à celui des autres pays. En outre, la mise à jour des réglementations techniques, des normes et des notifications de prix en temps opportun pour les nouvelles gammes de produits sont essentielles pour faciliter l'utilisation dans les projets nationaux.

Par ailleurs, Le Trung Thanh considère également les défis actuels de l'industrie des matériaux de construction comme une opportunité d'évaluer les capacités et l'efficacité des entreprises et des produits.

Pour améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux, des efforts en matière d’application technologique, de marketing et de protection de l’environnement sont nécessaires de la part de toutes les parties prenantes.

VNA/CVN