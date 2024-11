Commandes en forte hausse : un tremplin pour les exportations

L’atmosphère dans plusieurs usines du Groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex) est aujourd’hui plus animée que jamais, les travailleurs et les machines semblant courir contre la montre pour répondre à une demande en forte hausse.

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur général de Vinatex, Cao Huu Hieu, les exportations de textiles du Vietnam ont repris de manière significative durant les neuf premiers mois de 2024, grâce à un redéploiement des commandes en provenance de Chine, du Bangladesh et du Myanmar vers le Vietnam.

Dans les principaux marchés comme les États-Unis, l’Europe et le Japon, les stocks ont diminué par rapport à l'année dernière, tandis que le pouvoir d'achat a tendance à augmenter, offrant un véritable coup de pouce pour les commandes des partenaires internationaux. Cao Huu Hieu prévoit ainsi que les exportations de textiles et de vêtements du Vietnam atteindront 44 milliards USD en 2024, et que Vinatex sera en mesure d’atteindre ses objectifs de production et de chiffre d’affaires.

En octobre, le Groupe Hoa Phat a réalisé un exploit notable en exportant avec succès ses réfrigérateurs à congélateur supérieur à deux portes, modèle Double Inverter de nouvelle génération (286 litres), aux États-Unis. Conformant aux normes strictes de ce marché exigeant, cette réussite ouvre des perspectives prometteuses pour Hoa Phat, consolidant sa compétitivité et sa position sur un marché en forte demande.

Pour le Pr. associé Dr. Dinh Trong Thinh, ancien directeur de la faculté de finance internationale de l’Académie des finances, la hausse des commandes à l’exportation est le fruit d’une reprise de la demande, après une chute marquée l'année dernière. Cette reprise constitue un véritable moteur pour dynamiser les échanges commerciaux.

Stimuler les exportations

Le chiffre d'affaires total des exportations et importations du Vietnam devrait atteindre un nouveau record de 800 milliards de USD en 2024, dépassant ainsi le précédent record de 732 milliards USD en 2022, indique-t-il.

Les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce révèlent qu’au 15 octobre, les exportations d'ordinateurs et de composants électroniques, de téléphones et de composants, de machines et d'outils, ainsi que de textiles ont respectivement atteint 55,2 milliards USD, 43,94 milliards, 40,16 milliards et 28,85 milliards. Le total des échanges commerciaux du Vietnam a ainsi atteint 610,56 milliards de USD, en hausse de 16,4% par rapport à l’année précédente.

Selon Bùi Huy Sơn, directeur du Département du plan et des finances du ministère de l'Industrie et du Commerce, il existe encore un potentiel de croissance pour les exportations dans les mois à venir. Il souligne que la demande sur les marchés clés, tels que les États-Unis et l'Union européenne, sera un moteur essentiel pour stimuler les exportations, notamment dans les secteurs de l’électronique, des biens de consommation et du textile, à mesure que les détaillants mondiaux augmentent leurs stocks pour les fêtes de fin d’année.

Il insiste également sur la nécessité pour les entreprises de rapidement identifier et surmonter leurs difficultés, notamment la pénurie de main-d’œuvre, afin de pouvoir répondre aux commandes croissantes d'exportation durant la fin de l’année 2024.

Au cours des derniers mois de l'année, les exportations de produits agricoles et de biens manufacturés devraient continuer à enregistrer une forte croissance, notamment vers les États-Unis et l'Union européenne, alors que les signes d'inflation se dissipent et que le pouvoir d'achat recommence à augmenter, selon Trần Thanh Hải, directeur adjoint du Département du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce.

VNA/CVN