Delta du Mékong : faire des produits agricoles de véritables atouts touristiques

Le delta du Mékong est le principal producteur et exportateur de produits alimentaires, de produits de mer et de fruits au Vietnam. Fort de cette capacité, il se concentre à valoriser ces atouts pour dynamiser l'économie associée au développement du tourisme.

Les visiteurs du delta du Mékong peuvent aujourd'hui apprendre et expérimenter de nombreuses activités touristiques associées à la production et à la transformation des produits agricoles.

Cependant, en réalité, de nombreux produits touristiques issus d'industries agricoles clés n'ont pas encore "révélé" toutes leurs caractéristiques uniques, ne donnant pas aux touristes la possibilité de prendre toute la mesure des aspects historiques et culturels.

Pour augmenter la valeur des produits agricoles et créer davantage de produits touristiques à partir des atouts des industries clés, il faut améliorer la conception des produits destinés aux touristes.

Lier davantage produits agricoles et tourisme

Le développement de nombreuses industries clés dans les localités du delta du Mékong fournit non seulement aux marchés nationaux et étrangers une grande quantité de produits alimentaires, de fruits et de produits de mer, mais apporte également une identité touristique propre à la région. D'après Huynh Thi Hoai Thu, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dông Thap, la marque du lotus rose de Dông Thap est étroitement liée au développement touristique, comme en témoignent les nombreux produits expérientiels qui en découlent.

En outre, les produits touristiques issus de l'industrie des fleurs ornementales sont exploités, ouvrant davantage d'opportunités pour promouvoir la consommation de produits et développer des produits touristiques diversifiés.

La ville de Sa Dec, à elle seule, promeut le développement de l'économie nocturne et organise périodiquement des événements, des festivals, des semaines culturelles permettant de promouvoir le savoir-faire des villages artisanaux en matière de plantes ornementales. Par ailleurs, son propre fabrication de la farine fait ainsi cette localité une destination importante du tourisme de Dông Thap.

Actuellement, la province met en œuvre un projet ayant pour objectif de créer une identité touristique propre à Dông Thap sur la période 2023-2025, avec une orientation vers 2030. L'orientation générale est de continuer à développer et à promouvoir la marque touristique de Dông Thap "Pure comme une âme de lotus".

À Bên Tre, les habitants exploitent les avantages des cocotiers pour développer l'économie, y compris l'économie touristique, contribuant ainsi à affirmer la destination touristique labellisée : "Terre des cocotiers"

Vo Van Phong, directeur de la société de communication et de tourisme C2T, a expliqué que les produits touristiques de Bên Tre comprennent l'écotourisme associé aux jardins de cocotiers sur les îles, les usages de la noix de coco par les populations locales, la visite de villages artisanaux et les installations de production associées à la transformation de produits liés à la noix de coco.

À Tra Vinh, le Festival centenaire des noix de coco en cire et la semaine Vu Lan Thang Hoi, organisée fin août, sont parmi les principales manifestations dédiées à la promotion du tourisme, de la culture et du commerce.

Selon Duong Hoang Sum, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, les produits touristiques comprennent la visite de vestiges culturels historiques et typiques, de destinations éco-touristiques et le tourisme spirituel, ainsi que la découverte des caractéristiques uniques de la culture gastronomique associée aux noix de coco en cire... qui montrent toute la spécificité de la province de Tra Vinh en termes culturel et gastronomique.

Développer un tourisme expérientiel

Grâce à des industries clés, de nombreuses localités réussissent aujourd'hui à présenter des produits touristiques attractifs. Cependant, selon de nombreux experts, le développement de produits touristiques associés aux produits agricoles et aux spécialités locales nécessite d'être renforcé en multipliant les expériences pour mettre en valeur le caractère unique et les différences de la production agricole, augmentant ainsi l'attrait touristique.

Selon la professeure Phan Thi Thu Hiên (Université des sciences sociales et humaines, Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), le tourisme floral est devenu une tendance dans le développement du tourisme dans de nombreux pays du monde. Dông Thap dispose de toutes les bases nécessaires pour promouvoir l’exploitation touristique basée sur les ressources locales du lotus.

Pour bien exploiter ce potentiel, le secteur du tourisme de Dông Thap doit innover. En particulier, il est possible d'étudier la construction d'un parc à thème de lotus - un lieu où convergent de nombreuses variétés rares de lotus provenant d'autres pays du monde. Les localités de la région devraient ainsi construire ensemble des circuits typiques tels que le tourisme spirituel du lotus, le tourisme patrimonial du lotus...

Selon le Docteur Pham Van Luân (Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville), Ben Tre peut développer davantage des produits touristiques expérientiels associés aux cocotiers, comme l'étude sur le symbolisme du cocotier, ses aspects historiques et culturels, les spécialités culinaires...

Pour développer efficacement le tourisme, en plus de créer des produits attractifs, il faut renforcer les connexions, d'élargir les espaces et de diversifier les offres touristiques. Cette approche permet non seulement d'accroître la valeur des produits agricoles, mais aussi de promouvoir les spécificités culturelles locales telles que la vie quotidienne, les croyances spirituelles et les villages d'artisanat des locaux.

Soulignant la connexion, Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a annoncé que le secteur touristique municipal, en partenariat avec les 13 villes et provinces du delta du Mékong, lançait un programme de vote pour les destinations touristiques les plus attrayantes. Ce programme vise à renforcer la découverte, la promotion et la mise en réseau de destinations variées, en valorisant les atouts spécifiques de chaque localité, notamment en agriculture, tourisme rural, écotourisme, ainsi qu’en patrimoine historique et culturel.

