Opportunités de coopération entre Singapour et la province de Long An

Pang Te Cheng, nouveau consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville, a eu le 16 juillet une séance de travail avec les dirigeants de Long An sur les opportunités de coopération entre son pays et cette province méridionale vietnamienne.

Lors de la séance de travail, le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial de Long An, Nguyên Van Duoc, a souligné la position de sa province en tant que porte d’accès à Hô Chi Minh-Ville, le plus grand centre économique du Vietnam, depuis la région sud-ouest. Il a également affirmé le grand potentiel de développement économique de Long An, grâce au développement de l’agriculture de haute technologie et du tourisme des zones fluviales.

Le dirigeant de Long An a déclaré espérer que les entreprises singapouriennes continueraient à investir dans sa province, que les parcs industriels Vietnam -Singapour continueraient à promouvoir leur efficacité de façon durable, en s'orientant vers la formation d'écosystèmes industriels, d'innovation, de cités urbaines, de services et de haute technologie à Long An.

En plus, la province est prête à créer des conditions favorables pour que les entreprises singapouriennes puissent accroître leurs investissements sur son sol, en particulier dans leurs domaines d’excellence tels que les technologies de l'information, la transformation numérique, le développement des énergies vertes, les infrastructures industrielles et urbaines, la santé, les industries manufacturières, l’électronique, la finance, la formation des ressources humaines et l'entrepreneuriat, a-t-il déclaré.

Le nouveau consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville s’est engagé à promouvoir les activités d'investissement et la coopération dans tous les domaines entre Singapour et le Vietnam, la province de Long An en particulier.

Actuellement, Singapour est le plus grand investisseur parmi les quelque 40 pays et territoires investissant à Long An, avec plus de quatre milliards d'USD répartis dans 62 projets. Les capitaux singapouriens sont injectés principalement dans l’électricité, le textile-habillement, les industries manufacturières, la transformation de produits agricoles, le commerce immobilier, la logistique...

