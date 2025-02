An Giang : la communauté islamique s'implique activement dans l'élimination de l'habitat précaire

>> Le PM Pham Minh Chinh souligne l’importance d’éliminer l’habitat précaire

>> Yên Bai déterminée à éradiquer l'habitat précaire d'ici septembre

>> Le Premier ministre presse d’éliminer l’habitat précaire et inspecte de grands chantiers

Photo : VNA/CVN

La construction de ces maisons a été financée grâce aux contributions de l'administration locale et du Comité représentatif de la communauté islamique d'An Giang, avec le soutien de bienfaiteurs locaux et extérieurs à la province.

Depuis le début de l’année, la province a finalisé l'aide à la construction et à la réparation de maisons pour 252 ménages.

Selon Sity Hara, représentante du Comité représentatif de la communauté islamique d'An Giang, son Comité prévoit d'allouer 4 milliards de dôngs en 2025 à des programmes de bien-être social dans la province. Ce financement sera spécifiquement dédié à l'octroi de bourses d'études aux élèves issus de milieux défavorisés, à la distribution de dons aux foyers en difficulté, et au soutien de l'élimination des logements précaires.

Selon un rapport du Service provincial du travail, des invalides et des affaires sociales, An Giang recense actuellement 4.656 foyers nécessitant une aide au logement. Ces foyers comprennent notamment des familles de personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, ainsi que des ménages en situation de pauvreté ou de quasi-pauvreté, qu'ils soient inclus ou non dans les programmes cibles nationaux. Le coût total estimé pour la construction et la réparation de ces logements s'élève à plus de 301,33 milliards de dôngs.

Hô Van Mung, président du Comité populaire provincial, a demandé aux autorités de niveau de district de poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des politiques nationales et provinciales visant à éliminer les logements précaires et délabrés. L'objectif est d'achever ce programme d'ici septembre 2025.

VNA/CVN