Festival de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam : une fierté du patrimoine mondial

L’événement se déroulera en quatre parties : la remise du certificat de l’UNESCO, l’inauguration de la fête, un spectacle artistique et un feu d’artifice. Auparavant, à 18h30, une cérémonie d’offrande d’encens sera organisée au mausolée de Thoai Ngọc Hâu et au temple Bà Chua Xu.

Cette célébration vise à honorer et à promouvoir la richesse du patrimoine d’An Giang auprès d’un large public, tant national qu’international. Elle met en avant le rôle crucial des autorités et des habitants locaux dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine immatériel, tout en soulignant la diversité culturelle des communautés Kinh, Hoa, Cham et Khmer. Par ailleurs, elle s’inscrit dans une démarche de développement touristique durable.

Un festival reconnu au niveau mondial

Le 4 décembre 2024, lors de la 19ᵉ session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Asunción, au Paraguay, l’UNESCO a officiellement inscrit le Festival de de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette reconnaissance marque une étape importante : il s’agit du 16e élément du Vietnam inscrit par l’UNESCO, du deuxième du Sud du pays après l’art du don ca tài tu (chant des amateurs) et du premier festival traditionnel du Sud à recevoir une telle distinction.

La vénération de Bà Chua Xu est une pratique ancestrale profondément enracinée dans les traditions du Sud-Ouest vietnamien. Le festival se tient chaque année du 22e au 27e jour du quatrième mois lunaire, au temple Bà Chua Xu sur le mont Sam.

Selon les croyances populaires, la déesse Xu appartient au panthéon des Saintes Mères et est honorée à travers divers rituels et festivités folkloriques. Une légende raconte qu’elle aurait été envoyée par l’Empereur de Jade pour protéger les terres et soutenir les populations locales. Elle est ainsi considérée comme l’une des six déesses immortelles du folklore vietnamien.

Au fil des siècles, cette fête a non seulement préservé la culture traditionnelle des Kinh, mais elle a aussi intégré des influences des communautés Hoa, Khmer et Cham. Elle représente un moment privilégié pour exprimer la gratitude et la piété filiale envers la déesse. À l’origine un événement local, elle attire aujourd’hui des fidèles venus de tout le pays. Outre les rituels religieux, les festivités incluent des activités culturelles et sportives, des jeux traditionnels ainsi que des spectacles folkloriques.

Dialogue entre les générations

Les coutumes, rituels et savoir-faire associés au Festival de de la déesse Bà Chua Xu sont transmis de génération en génération, au sein des familles et de la communauté, par la pratique et la tradition orale. Ce processus favorise le dialogue entre les générations et renforce la cohésion sociale. Comme l’a souligné Lê Hông Quang, secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang : "À travers ces pratiques, le festival transmet aux jeunes des valeurs essentielles sur les traditions, la morale, les interactions sociales, ainsi que des leçons tirées de l’histoire de la région et de ses ancêtres. Il s’agit d’une véritable éducation à l’attachement au pays et au respect des racines".

Selon le Département du patrimoine culturel (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), cette reconnaissance par l’UNESCO renforce la responsabilité des communautés locales dans la sauvegarde de ce patrimoine. Cette distinction témoigne du respect de la diversité culturelle et de l’aspiration universelle à l’harmonie et à la prospérité. Elle contribue également à promouvoir les pratiques culturelles des peuples vénérant les déesses en Asie du Sud-Est et dans le monde, mettant ainsi en valeur la richesse des croyances populaires et des échanges culturels.

Un temple chargé d’histoire Le temple dédié à la déesse Bà Chua Xu est un important lieu de pèlerinage situé au pied du Mont Sam, ville de Châu Dôc, province d’An Giang. Fondé en 1820, ce lieu a été rénové et agrandi à plusieurs reprises au fil du temps. Aujourd’hui, il figure parmi les plus vastes sanctuaires du Vietnam et joue un rôle central dans la vie spirituelle et culturelle de la région. Chaque année, des milliers de pèlerins et de visiteurs s’y rendent pour rendre hommage à la déesse, assister aux cérémonies et invoquer sa protection ainsi que ses bénédictions.

